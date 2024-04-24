試・開箱／奶油質地一抹化開！貴婦乳霜全臉按摩簡直天天上SPA

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

除了搭配保養品之外，按摩可以更好的幫助產品吸收，同時做到拉提緊緻的效果，有空多按絕對逆齡有感，以下就分享一個「蝴蝶按摩法」，搭配乳霜保養效果更加成。

【蝴蝶按摩法】

STEP 1 眼周按摩：使用無名指由內而外畫圈按摩，左眼逆時針、右眼順時針，以達到減少眼周細紋的效果。

STEP 2 臉部按摩：由內向外拉提蘋果肌，由下至上輕撫抬頭紋、川字紋、法令紋。

STEP 3 頸紋按摩：由下至上輕柔按摩並加強紋路處。

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