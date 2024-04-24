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試・開箱／奶油質地一抹化開！貴婦乳霜全臉按摩簡直天天上SPA

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

除了搭配保養品之外，按摩可以更好的幫助產品吸收，同時做到拉提緊緻的效果，有空多按絕對逆齡有感，以下就分享一個「蝴蝶按摩法」，搭配乳霜保養效果更加成。

【蝴蝶按摩法】

STEP 1 眼周按摩：使用無名指由內而外畫圈按摩，左眼逆時針、右眼順時針，以達到減少眼周細紋的效果。

STEP 2 臉部按摩：由內向外拉提蘋果肌，由下至上輕撫抬頭紋、川字紋、法令紋。

STEP 3 頸紋按摩：由下至上輕柔按摩並加強紋路處。

【推薦單品】

＃Abysse 時光肽復活極致修護霜，30ml、售價2980元

▲Abysse,森美妍,乳霜,保養。（圖／品牌提供）

繼黃金藻保濕逆齡多效面膜受到許多名人喜愛之後，Abysse再度推出時光肽復活極致修護霜，添加黃金藻萃取、時光肽Rejutime PTC、松露萃取、魚子精華等成分，輕盈好吸收的質地，一抹在肌膚瞬間化開，而且不需要避開眼唇，是一罐全臉都可以使用的乳霜。

＃森美妍 高效玫瑰乳霜，30g、售價12800元

▲Abysse,森美妍,乳霜,保養。（圖／品牌提供）

被譽為「隨身膠原蛋白」的高效玫瑰乳霜，選用來自阿爾卑斯山的珍稀成分雪玫瑰，生長在海拔3200公尺高的珍貴植物，手工摘採並且萃取成精萃，搭配護舒敏效果極佳的甘草、甜沒藥醇，並搭配金盞花、薰衣草精萃，淡雅療癒的香味，安撫肌膚不穩定膚況超有感。

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關鍵字：

Abysse, 森美妍, 乳霜, 保養

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