總是缺乏安全感、過於自我中心　踩中3大地雷恐變「異性絕緣體」　





▲踩中3大地雷恐變「異性絕緣體」。（示意圖／翻攝IG）

記者鮑璿安 ／綜合報導

不少女生樣貌相當出眾，卻總是在異性交往這方面栽了跟頭，其實問題並非出在外貌上，而是相處起來的方式讓男生覺得壓力很大，進而越來越疏遠，最後成為萬年單身的「異性絕緣體」，以下3個男生最害怕的地雷，你踩中了嗎？

# 過分依賴男生

稍微有公主病或許是可愛，不過任何事情都不放過異性友人，這可就不是優點了，試著思考一下，就連還沒在一起時，都能看到一些女生仗著自己的性別去使喚異性，說白了男生心裡也能感受到充當工具人的無奈，誰還敢和妳多加相處，單身也是正常。

# 過度自我中心

想要早日脫單，一定要放下身段和對方相處，有些女生連男生追到面前了，都不願意稍微往前站一步，然而曖昧到最後或許差一步就能升格戀人了，礙於不主動只能泡湯。所以自我為中心的想法絕對是地雷，因為沒有誰必須為誰多做什麼，要意識到感情中雙方都是平等的，才能長久共處。

# 處處缺乏安全感

安全感需要建立在兩人互相努力的基礎上，而非一時就能達成，然而缺少安全感也會讓兩人的關係相當疲累，因為就算在一起了，也免不了對方的異性朋友出現在眼前，如果任何事情都能成為把柄，這樣男生會認為交往起來非常心累，還不如退回原有的朋友關係比較自在。