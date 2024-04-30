說流行／擠下美拉德「Blokette」球衣混搭風紅什麼？Jennie甜酷示範

記者鮑璿安／專題報導

秋冬引爆的「美拉德穿搭」已經悄悄過境了，2024年又一全新關鍵詞躍上社群平台，那就是「Blokette」風格，以復古球衣混搭風為標誌性特色，展現女孩們甜美率性，以下不可錯過的穿搭技巧和講解，一篇搞懂Blokette到底在紅什麼。

▲「Blokette」穿搭風潮源自Blokecore和Coquette結合，代表球衣的甜美混搭風。（圖／CFP）

當下時髦女孩最新推崇的是「Blokette」，這一詞是其實源自Blokecore和Coquette的結合語意，上世紀80年代熱愛足球運動的工人們，會穿著寬鬆的球衣呼朋引伴前往酒吧看球，因此以「Bloke」來稱呼對方，多年後演變成了球衣時尚。而Coquette則強調女性特質，多有蝴蝶結、荷葉邊、緞帶等元素散發出柔美和性感氣息。兩者混搭之下，構建出「Blokette」最原汁原味的完整組合，意為男孩風的球衣單品遇上了當代流行的少女化配件，不光成為了韓團在舞台上的表演服，也很符合日常穿搭。





▲超模貝拉哈蒂德Bella Hadid 私服很常以「Blokette」將混搭美學貫徹到底。（圖／CFP）

超模貝拉哈蒂德Bella Hadid一直是時尚圈公認的穿衣範本，她在私服中就很常以「Blokette」將混搭美學貫徹到底，呈現了球衣和夾克不同於運動風之外的性感面貌，選擇以長襪、比例極短的褲裝呈現身材比例，當中也不乏千禧年的標誌性單品，有框眼鏡和辮子頭這些熟悉不過的復古元素，再次站上了流行高點。





▲張員瑛穿著條紋運動外套搭配牛仔百褶短裙 。（圖／翻攝自IG）

不可否認在韓流影響力崛起下，韓團女星們莫過於「Blokette Style」的最佳推手，擁有「人間洋娃娃」封號的張員瑛，穿著條紋運動外套搭配牛仔百褶短裙，以長襪和高馬尾釋放甜美態度，也難怪會吸引粉絲狂按愛心。

而Blackpin成員Jennie在最近的貼文中，驚喜換上了Adidas與CLOT尚未發售的聯名外套單品，運動服搭配百褶裙盡顯時髦感，便是Blokette的最佳打開方式，將看似天差地遠的單品混搭出新意，持續在社群上引發討論。





▲Jennie也是Blokette Style愛好者 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie運用寬大廓形的賽車皮外套疊搭球鞋 。（圖／翻攝自IG）

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