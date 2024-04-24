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SOGO母親節化妝品滿5千送400　精品買2萬送2千

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▲SOGO台北店母親節。（圖／業者提供）

▲SOGO台北店母親節檔期優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

即將邁入5月份母親節感恩季，SOGO台北店今（4／24）公開檔期優惠，化妝品消費滿5,000送400元抵用券、指定精品消費滿2萬元送2,000元抵用券，並祭出APP母親節直接送800元購物金，化妝品、精品、生活家電全都囊括，並首度加碼使用中信LINE Pay卡再享4%回饋。

▲SOGO台北店母親節。（圖／業者提供）

SOGO忠孝、復興、敦化與天母店今宣布母親節檔期回饋，從4／27起至5／12期間，化妝品、香氛、服飾消費滿5,000元送400元抵用券、指定精品消費滿2萬元送2,000元抵用券、大家電消費滿1萬元送500元抵用券，並且首度推出首六日刷中信LINE Pay卡回饋4%、國泰CUBE消費再享3.5%回饋，活動期間集結12間銀行推出刷卡滿額與分期好禮，最低門檻刷滿5,800元，即可兌換SOGO電子商品券100元。

▲SOGO台北店母親節。（圖／業者提供）

▲忠孝館Just Gold鎮金店玲瓏純金生肖印章，成套原價504,280元， SOGO獨家價476,000元。

因應消費者出國熱潮，SOGO表示，母親節檔期也推出不輸匯差的化妝品優惠，且對於不易攜帶回國的大小家電，除特價之外再加上滿額、刷卡優惠吸客出手，此外黃金最高回饋達18%，也是保值黃金入手的好時機。

▲SOGO台北店母親節。（圖／業者提供）

▲忠孝館資生堂東京櫃，怡麗絲爾膠原A醇超導抗皺精華15g，贈怡麗絲爾膠原美肌乳SP+35ml，價值2,950元，優惠價1,800元，限50組。

▲SOGO台北店母親節。（圖／業者提供）

▲忠孝館CLARINS 蘭花純粹賦活乳35ml 贈 蘭花純粹賦活乳35ml，價值5,200元，優惠價2,600元，限量30組。

以化妝品見長的忠孝館，推出1F化妝品區滿5,000元送400元之外，資生堂東京櫃、CLARINS、Sulwhasoo再祭出1+1超值優惠組，Beauty Club會員指定日期消費，滿額再送「KINYO 2 in 1隨身輕巧口袋充」、「BAC 6吋精典蛋糕」等會員獨享消費禮。

▲SOGO台北店母親節。（圖／業者提供）

▲復興館PENHALIGON'S ALULA 淡香精30ml，售價4,850元，限量30瓶。

▲SOGO台北店母親節。（圖／業者提供）▲SOGO台北店母親節。（圖／業者提供）

▲復興館TED BAKER grayda洋裝，原價8,980元，特價7,184元（左）；復興館marimekko Unikko 棉質印花長洋裝，售價11,900元。

復興館推特定精品消費滿2萬元送2,000元，搭配信用卡分期與指定信用卡加碼合併，可享最高8%回饋，以及一般精品指定信用卡，加碼合併最高享14%回饋優惠，而館內4、5F歐美時尚大道全新改裝開幕，進駐marimekko、MaxMara以及獨家新櫃A.P.C.更多新貨買。天母店則加碼精品、女裝鞋、內睡衣、床墊寢具及童裝區累積消費滿5,000元，送500元抵用券，此外扣HAPPYGO點數200點換100元美食購物金。

▲▼新光三越母親節檔期優惠記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲新光三越母親節優惠4／25正式開跑，今年新推送禮推薦服務好貼心。（圖／記者周宸亘攝）

新光三越母親節檔期從4／25起至5／12，推首七日消費滿5,000元送2,000點skm points，名品、珠寶、大家電、法雅客、iStore單筆滿萬送4,000點。首四日聯名卡滿3,000加贈2,000點、指定銀行滿10,000加贈4,000點，以及skm pay首七日綁定聯名卡滿12,000贈2,000點，今年並於專屬APP首創「最懂娘禮物顧問」服務，主打30秒選出媽媽最愛禮。

關鍵字：

SOGO, 母親節, 優惠, 化妝品, 精品

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