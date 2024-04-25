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亮白、保濕一次滿足！肌膚白一度又散發水潤透明光

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏季就是嫩白的季節，除了防曬要加強做好之外，嫩白保養當然也是必不可少，以下就分享近期不少話題新作，想要強化肌膚明亮度就靠它。

＃妮維雅 LUMINOUS 630淡斑煥白精華，30ml、售價1499元

▲妮維雅,ORBIS,DR.WU,保養,。（圖／品牌）

德國向來以高效保養深受粉絲喜愛，全新推出的煥白精華，擁有獨家專利的LUMINOUS 630淡斑美白成分，搭配維他命C、維他命E、獨特微分子玻尿酸，在給予肌膚透亮能量的同時，加強肌膚保水力，從內而外散發出水潤光澤。

＃ORBIS 淨擊幻白精華，36ml、售價1600元

▲妮維雅,ORBIS,DR.WU,保養,。（圖／品牌）

擁有嚴謹科學背景輔助保養單品的ORBIS，在全新的精華單品裡，添加藥蜀葵透亮精華、A.G.E.夏雪草、紅花精華，搭配專屬的MP離子導入成分技術，從保濕與亮白兩個方向雙管齊下，讓肌膚不僅可以提亮膚色，甚至打造飽滿潤澤的光澤透明感。

＃DR.WU 超微C密集淡斑精華，20ml、售價1300元

▲妮維雅,ORBIS,DR.WU,保養,。（圖／品牌）

針對肌膚頑固的色塊或是斑點，可以進行更加高效的修護效果，運用高濃度超微C美白配方，完美融合乙基C、微脂C、長效C、穀胱甘肽及多重美白植物精萃，可以迅速為肌膚全方位煥白，讓暗沉逐漸淡化明亮，改善膚色不均的狀況。

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關鍵字：

妮維雅, ORBIS, DR.WU, 保養

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