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DIOR、LV精品老花包耐磨耐用　背一輩子完全沒問題

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文／Lookin

LV、Dior老花都以耐磨耐用的堅韌精緻工法廣為人知，而CELINE Triomphe老花更是後起新秀、成為女子們最嚮往的精品包款之一，2024年精品老花包許願清單，LV、CELINE、DIOR、GUCCI帆布經典雋永，背一輩子完全沒問題！

小碼 DIOR BOOK TOTE

▲老花包 。（圖／Lookin提供）

▲老花包 。（圖／Lookin提供）

▲小碼 DIOR BOOK TOTE，NT$110,000。（圖／Dior）

這款熱騰騰上架的全新造型Dior經典BOOK TOTE手袋，是品牌推出的最新作品，維持了Oblique緹花帆布一貫的精緻工法，同時注入更為新穎的率性輪廓，附上同款式可拆卸緹花肩背帶讓整體造型更為俐落，容量上足以滿足各場合需求。

中碼 C'EST DIOR 手袋

▲老花包 。（圖／Lookin提供）

▲老花包 。（圖／Lookin提供）

▲中碼C'EST DIOR手袋，NT$ 120,000。（圖／LOOKin提供，下同）

這款甫登場就令人淪陷的C’est Dior水桶包，是品牌2023秋季女裝系列之中的重磅作品！ C’est Dior水桶包擁有溫潤輪廓與細膩線條、滿溢品牌經典樣貌的Oblique緹花刺繡帆布，是獨具識別的雋永象徵，對於品牌老花情有獨鍾，這款水桶包絕對值得買單收藏。

LOUIS VUITTON Neverfull BB

▲老花包 。（圖／Lookin提供）

▲老花包 。（圖／Lookin提供）

▲LOUIS VUITTON Neverfull BB，NT$74,500。

無人不知曉的經典Neverfull輪廓這次以更為精巧的樣貌展現在眾人面前，可愛的迷你托特包外型背上就成為穿搭亮點，可拆卸式小零錢袋更能靈活運用，是一款外型亮眼又實用性滿分的全新作品。

CELINE中型VICTOIRE手袋

▲老花包 。（圖／Lookin提供）

▲老花包 。（圖／Lookin提供）

▲CELINE中型VICTOIRE手袋，NT$ 115,000。

CELINE凱旋門標誌一如以往甫推出就成為時尚迷們心之所向，這款VICTOIRE手袋有著經典方正包身輪廓，視覺上復古別緻、而包身內更有兩個夾層與一個拉鏈袋、內貼袋，在容量上足以滿足日常所需，搭配可調節背法的金屬鍊帶，預測成為年度熱賣爆款。

GUCCI Ophidia迷你波士頓包

▲老花包 。（圖／Lookin提供）

▲老花包 。（圖／Lookin提供）

▲GUCCI Ophidia迷你波士頓包，NT$58,900。

波士頓包型帶著復古氛圍的精緻質感經典雋永，這款迷你設計造型精巧、以GUCCI十足具標誌性的雙G緹花與紅綠織帶輕盈包裹，既復刻又擁有洗鍊氣息，價格更是初入門擁有起來也不會太過負擔。

CELINE標識印花TILLY手袋

▲老花包 。（圖／Lookin提供）

▲老花包 。（圖／Lookin提供）

▲CELINE標識印花TILLY手袋，NT$77,000。

CELINE在2024重磅登場的全新包款TILLY，以品牌一貫的洗鍊輪廓打造簡約內斂卻獨具風格的搶眼手袋，而包款材質除了經典Triomphe凱旋門標誌印花，也有推出溫潤手感皮革，可調節肩背帶讓包款背上身時能更符合各身型需求，絕對將成為下一個櫃上缺貨指定款。

延伸閱讀：

犒賞系精品包TOP8：都是經典款！C’EST DIOR 水桶包、Gucci、CELINE收藏雋永無悔

2024最夢幻憧憬款TOP10！LV、CELINE、Dior新包推薦，官網經典型號換新色想全收藏！

關鍵字：

LOOKin, 老花, 精品, LV, DIOR, CELINE, GUCCI

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