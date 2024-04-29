日本超商LAWSON必買甜點零食推薦　生乳布丁、炸雞君新口味都該吃

文／Lookin

到日本旅遊除了逛景點、衝遊樂園、參觀展覽、吃美食、血拚購物、買伴手禮之外，許多人也都會把「逛超商」特別當作一個每天必備的行程之一，因為日本的超商真的太好逛、好買又好吃！尤其有台灣沒有的LAWSON，無論飲料甜點、零食餅乾、熱熟食全都超誘人，都必須吃起來！日本超商LAWSON必買甜點零食推薦Top7快收藏！

OHYAO ジャージ牛乳プリン 牛乳布丁

▲牛乳布丁必吃。（圖／LOOKin提供）

這款看似簡單普通的牛乳布丁，編輯強烈推薦大家一定要吃起來！湯匙一挖下去就能感受到布丁質感極其綿密滑順，一口吃進嘴裡就能立刻感受到濃厚馥郁的奶香和細膩的口感，和台灣吃到的布丁無論在味道跟口感上都截然不同，每天吃一個都不為過！

OHYAO BRULEE（ブリュレ）焦糖奶油烤布蕾冰淇淋



近期超多人推薦去日本必吃的超商冰品就是它！OHAYO的焦糖奶油烤布蕾冰淇淋，包裝非常有質感又高級，打開後呈現琥珀色澤的焦糖令人口水直流，待冰淇淋稍微融化後敲碎上層焦糖，和下面的牛奶冰淇淋一起搭配享受，微苦脆口的焦糖和濃郁奶香的冰淇淋真的太搭了！

LAWSON からあげクン炸雞君 期間限定新口味

每次到日本超商絕對都不能錯過店內的熱熟食區，尤其LAWSON現炸的炸雞君更是必吃推薦品，熱賣三十多年的平價超商美食，外酥內軟的炸雞塊無論在冬天、下午茶或宵夜吃起來都幸福滿滿！而炸雞君不定期會推出期間限定新口味，有到日本別忘記嚐嚐！

LAWSONＸICHIBIKO聯名草莓季系列甜點

LAWSON經常攜手日本人氣品牌推出聯名系列商品，而今年草莓季節就四度再攜手人氣草莓專賣品牌ICHIBIKO推出一系列18款聯名新品，各種甜點、零食都令人立刻陷入瘋狂，想直接買機票衝日本，好好體驗冬季草莓的美好滋味。

LAWSONＸMilk聯名生乳系列甜點

不得不說在日本看到生乳、鮮奶油、牛乳等相關甜點，幾乎都可以不擔心直接吃起來，因為隨便買都好吃到不行！日本第一鮮奶油專門店「Milk」和LAWSON合作於去年底推出第八次合作聯名系列，每一款鮮奶油點心甜品都太該吃，輕盈不膩口的鮮奶油會讓人不知不覺嗑掉整個甜點的！

贅沢チョコレートバー 濃密プラリネ 巧克力榛果杏仁冰棒

LAWSON超商極受歡迎的Uchi Cafe系列近期推出這款新產品，以一層酥脆的奢華法國巧克力包裹著利用大量榛果杏仁醬製作的冰淇淋，入口後除了能感受到香甜細膩的巧克力味道，同時內餡濃郁黏稠的冰淇淋質地更是令人驚豔！

ミニお餅で巻いたもち食感ロール 迷你年糕麻糬蛋糕捲



這款迷你年糕麻糬蛋糕捲在IG上有不少日本人打卡，Q彈綿密的口感非常好吃，整體口感豐富又濃郁，抹茶和巧克力兩種口味都蠻推薦，若在LAWSON有看到不妨可以買來吃看看喔！

延伸閱讀：

【超商新品嚐鮮報】日本賣到翻「焦糖烤布蕾冰淇淋」開箱！焦糖脆皮+冰心布丁，夢幻口感空運來台！

JO 9間東京必逛百貨推薦：逛街購物、精品服裝、美食伴手禮…全都超好買！還有空中花園景觀、立刻收進地圖去！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。