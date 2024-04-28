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「仙女姐姐」劉亦菲也會內耗！分享「高能量保護法」重拾自信樂觀

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▲▼ 。（圖／微博）

記者李薇／台北報導

身為女明星雖然外型看起來光鮮亮麗，但是各方面也會被要求高水準，被封為「仙女姐姐」的劉亦菲最近就分享自己高能量保護法，「認識到自己想要什麼和自己的夢想，誠實的面對自己」，只想著這件事情就好了。

受到外在世界變化快速，人的狀態也要不斷強大，但很多人卻常常遇到心裡想要，現實卻跟不上的狀況，所以常常會自我懷疑、失望、逼迫勒索的狀況，導致越得不到、越焦急失落的「內耗」循環，劉亦菲也分享，自己其實也是很會內耗的人，「我其實很容易緊繃，但是因為要做好這些工作，必須把能量打開，我覺得我有時候開心是需要去調節，有意識的去做，是會有壓力的」，反而不像很多人以為天生就是會有快樂的正能量。

▲劉亦菲,心理,高能量保護法。（圖／劉亦菲微博）

當受到壓力的時候，劉亦菲都會去跑步、看書或是睡覺等方式，調節自己的心情與狀態，她也表示，在一個非常忙碌的大腦裡面，會覺得很浮躁，要靜下心來、保持好狀態很難，最好的方式就是「改變自己的節奏」，腳步要懂得趕慢也趕快，在適當的時機讓自己加快腳步維持高專注的表現，也要同時懂得讓自己放鬆，保持彈性。 

現代人在社會上都要扮演多重角色，在每個領域也會受到肯定或非議，要如何保持心態健康？劉亦菲也分享，你要想自己要什麼，如果不想，就不要重複那些不快樂的事情，沒有用，甚至被理解也不是最重要，而是你個人的夢想與目標，只想這件事、誠實面對自己就好了。

▲劉亦菲,心理,高能量保護法。（圖／劉亦菲微博）

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關鍵字：

劉亦菲, 心理, 高能量保護法

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