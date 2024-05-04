春夏「清冷仙女唇」超美！ARMANI冷煙奶凍襯膚顯嫩、DIOR本季必收

文／美人圈

近年大吹「清冷風」，帶點低飽和的色調高級細緻，襯得膚色乾淨通透、更加顯白，春夏許多唇彩新品都有絕美清冷仙女色、一擦仙氣滿滿太誘人！這次就帶來2024春夏必收仙女色唇膏推薦，ARMANI BEAUTY水唇釉、YSL水唇膏太美，M·A·C最愛Teddy系列，還有DIOR高訂唇膏更是本季必收！

清冷仙女色唇膏推薦

ARMANI BEAUTY 奢華絲緞訂製水唇釉 裸粉限定版 #14 冷煙奶凍

今年春夏ARMANI承襲輕盈水唇衣概念，推出全新「奢華絲緞訂製水唇釉」，帶灰階的低飽和裸粉限定外殼搭配透明微霧磨砂管身，完全激發少女心！水潤的唇露上唇輕盈，馬上成膜不黏膩、不沾染，隨性一抹即演繹時髦高級純欲妝，從內到外都細緻襯膚！#14 冷煙奶凍是一款非常透、非常嫩的焦糖色調，微微的煙燻清冷感太迷人！

▲ARMANI BEAUTY 奢華絲緞訂製水唇釉 裸粉限定版，NT$1,550。（圖／BEAUTY美人圈）

YSL 全新情挑誘光水唇膏 #122 CARAMEL KISS

YSL在2024春夏將情挑誘光水唇膏全面更新，推出全新「粉銀管」版本，全新粉銀管添加無花果籽油，觸膚瞬間即刻注入滋潤精粹，讓質地更加水潤持久，編輯首推#122 CARAMEL KISS，清冷的棗泥紅自帶奢華氣息，一抹自成冷調情挑女人，是一款顯嫩又性感魅惑的高級色。

▲YSL 全新情挑誘光水唇膏，NT$1,580。（圖／BEAUTY美人圈）

▲#122 CARAMEL KISS實擦。（圖／BEAUTY美人圈）

DIOR 迪奧癮誘唇膏 #616 榛果奶咖

DIOR迪奧再度以經典元素為靈感，結合浪漫的嫩粉色系推出粉彩緹花癮誘唇膏外殼，粉紅高訂緹花外殼與精品包使用相同面料，滿綴經典的DIOR Oblique緹花花紋，完全是精緻天花板！搭配春夏新色#616 榛果奶咖，是一款時尚個性的奶油棕色，低飽和色調黃肌也不用擔心無法駕馭，任何膚色都可以完美襯托好氣色。

▲粉紅高訂緹花外殼，NT$1,700、浪漫櫻花粉外殼、藤格金屬銀外殼，NT$1,050、迪奧癮誘唇膏，NT$1,550。（圖／BEAUTY美人圈

M·A·C 最愛Teddy經典限量系列 超霧感唇膏 #ETERNAL TEDDY

暖萌柔軟的泰迪將春天帶來了！這次將M·A·C粉忠心摯愛的經典熱賣色Teddy色系為靈感，推出春季限定最愛Teddy系列，11款單品穿上高級暖金復古圖騰新衣，讓泰迪粉集體瘋狂、想一次全包！唇膏系列中在奶乖奶乖的經典Teddy裸色系中揉和2024代表色春日柔和桃，全系列皆是全新色選，打造春暖少女感的初戀氛圍！

▲M·A·C 最愛Teddy經典限量系列 超霧感唇膏 ETERNAL TEDDY，NT$820。（圖／BEAUTY美人圈）

M·A·C在最愛Teddy經典限量系列中集結4款熱賣唇彩質地，包含水光、霧光、蜜糖光澤等，揉合裸粉與軟萌泰迪暖棕調，顯白氣色一擦就有！

▲M·A·C推出春季限定最愛Teddy系列。（圖／M·A·C、BEAUTY美人圈）

▲M·A·C 最愛Teddy經典限量系列全品項。（圖／M·A·C）

植村秀 無色限水光嫩唇露 #BG936

植村秀最水、最嫩的無色限水光嫩唇露登場，這款嫩唇露蘊含74%唇部養護精華，包含日本山茶花精油及角鯊烯、甘油、神經醯胺等，賦予雙唇極致呵護，一抹上唇就像果凍般彈嫩，#BG936是款清冷感的奶凍色調，高級又細緻、而且相當顯白不挑膚，全新10款色調各個清透自然，不經意間反射水漾光澤，使水光嘟翹唇一舉成為視覺C位！

▲植村秀 無色限水光嫩唇露，NT$1,250。（圖／BEAUTY美人圈）

雅詩蘭黛 耀眼出色細管唇膏 #902 自信裸咖

雅詩蘭黛推出全新細管唇膏！精緻的玫瑰金細管更輕巧，雋永復刻品牌經典標誌，首波上市釉光質地一抹煥發水潤光澤，輕盈潤澤質地不黏膩，如同擦上潤唇膏般保濕舒適，不卡唇紋、不斑駁，一抹修飾唇紋，立即為唇瓣補水修護，#902是一款隱藏版美色，超級嫩的奶油色調一擦馬上減齡氛圍感拉滿，而且一點也沒有病氣感，偽素顏相當推薦！

▲雅詩蘭黛 耀眼出色細管唇膏，NT$1,550。（圖／雅詩蘭黛）

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