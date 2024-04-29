fb ig video ETtoday search mobile

郭碧婷、曾莞婷愛Marc Jacobs丹寧拼布款！招牌相機包染上水晶超勸敗

>

記者鮑璿安／綜合報導

永不過時的丹寧配件總是受到時尚迷追捧，Marc Jacobs 2024 春夏系列打造出百搭率性的拼布丹寧新款，連藝人郭碧婷、曾莞婷都在私服造型中搶先曬出，彰顯滿滿的帥氣魅力。而高人氣的相機包也換上水晶元素，成為下一顆必收焦點。

▲▼Marc Jacobs 。（圖／品牌提供）

▲曾莞婷身穿刷舊感上衣和拼布丹寧短裙，背起小巧的拼布丹寧水桶包 。（圖／品牌提供）

▲▼Marc Jacobs 。（圖／品牌提供）

▲郭碧婷在機場候機時，一身輕鬆的裝扮搭配拼布丹寧托特包 。（圖／品牌提供）

曾莞婷身穿刷舊感上衣和拼布丹寧短裙，背起小巧的拼布丹寧水桶包，露出姣好的身材比例。而郭碧婷則是在機場候機時，一身輕鬆的裝扮搭配拼布丹寧托特包，示範時髦又兼具舒適感的旅行穿搭。

▲▼Marc Jacobs 。（圖／品牌提供）

▲▼Marc Jacobs 。（圖／品牌提供）

▲▼Marc Jacobs 。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs 2024 春夏拼布丹寧及水晶丹寧系列 。（圖／品牌提供）

春夏時節和率性奔放的丹寧材質不謀而合，這次Marc Jacobs使用五種不同方式處理的藍色牛仔布拼接，靛藍、淺藍、水洗刷白、磨損以及Monogram 圖紋拼接縫製，為丹寧打造出新意，熱門款式大容量The Tote Bag、迷你圓筒包、St. Marc 包都一一進化，搭配皮革手柄以及標牌碰撞出新火花。閃亮的水晶如繁星般灑落在丹寧布上，將The Sanpshot 相機包和St. Marc染上一絲浪漫氣息。

▲▼Tory Burch 。（圖／品牌提供）

▲▼Tory Burch 。（圖／品牌提供）

▲Tory Burch Sogo 復興館精品店全新開幕。（圖／品牌提供）

▲▼Tory Burch 。（圖／品牌提供）

▲▼Tory Burch 。（圖／品牌提供）

▲Tory Burch T Monogram 小型丹寧托特包 ；T Monogram 迷你壓花托特包(淺桃色) 。（圖／品牌提供）

同時，紐約輕奢品牌Tory Burch Sogo 復興館精品店重新裝潢，全新店裝採用與紐約旗艦店同步的空間設計概念，店內大量使用木質、藤編元素，搭配簇絨地毯、花卉印花椅凳與綠色植栽，並陳設2024春夏最新服飾、包款以及鞋履，為消費者提供更多選擇，主打品項有T Monogram 小型丹寧托特包、迷你壓花托特包等，活潑設計一同迎接新季到來。

關鍵字：

郭碧婷, 曾莞婷, 丹寧, MarcJacobs, 春夏, 藝人

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

對待感情最專一的3大星座！Top 1不輕易付出真心，一旦認定就超寵你

對待感情最專一的3大星座！Top 1不輕易付出真心，一旦認定就超寵你

星巴克4／29起連續兩天買一送一　網友分享「揪三咖」最划算

星巴克4／29起連續兩天買一送一　網友分享「揪三咖」最划算

超準！第一眼看到是人臉還是擁抱？秒測你的「內心狀態」

超準！第一眼看到是人臉還是擁抱？秒測你的「內心狀態」

李俊昊來了　黑裝配百萬伯爵鑽戒名錶帥翻機場 「最聽老婆話」的3大星座男！Top 1寵妻無極限　什麼都給太太管 買了浪費錢！YG明星化妝師曝5個「新手沒必要的彩妝品」 營養師曝海膽營養多多　提醒「3種人」盡量不要吃 懂得掌握「邊界感」的男生9成都很優　從5點行為就能判斷 雅詩蘭黛「棕心好友日」買50送60ml　歐舒丹消費滿額贈正貨洗髮乳 夜深還不睡？盤點熬夜的「5個壞處」　容易發胖也在內

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面