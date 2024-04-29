郭碧婷、曾莞婷愛Marc Jacobs丹寧拼布款！招牌相機包染上水晶超勸敗

記者鮑璿安／綜合報導

永不過時的丹寧配件總是受到時尚迷追捧，Marc Jacobs 2024 春夏系列打造出百搭率性的拼布丹寧新款，連藝人郭碧婷、曾莞婷都在私服造型中搶先曬出，彰顯滿滿的帥氣魅力。而高人氣的相機包也換上水晶元素，成為下一顆必收焦點。

▲曾莞婷身穿刷舊感上衣和拼布丹寧短裙，背起小巧的拼布丹寧水桶包 。（圖／品牌提供）

▲郭碧婷在機場候機時，一身輕鬆的裝扮搭配拼布丹寧托特包 。（圖／品牌提供）

曾莞婷身穿刷舊感上衣和拼布丹寧短裙，背起小巧的拼布丹寧水桶包，露出姣好的身材比例。而郭碧婷則是在機場候機時，一身輕鬆的裝扮搭配拼布丹寧托特包，示範時髦又兼具舒適感的旅行穿搭。

▲Marc Jacobs 2024 春夏拼布丹寧及水晶丹寧系列 。（圖／品牌提供）

春夏時節和率性奔放的丹寧材質不謀而合，這次Marc Jacobs使用五種不同方式處理的藍色牛仔布拼接，靛藍、淺藍、水洗刷白、磨損以及Monogram 圖紋拼接縫製，為丹寧打造出新意，熱門款式大容量The Tote Bag、迷你圓筒包、St. Marc 包都一一進化，搭配皮革手柄以及標牌碰撞出新火花。閃亮的水晶如繁星般灑落在丹寧布上，將The Sanpshot 相機包和St. Marc染上一絲浪漫氣息。





▲Tory Burch Sogo 復興館精品店全新開幕。（圖／品牌提供）

▲Tory Burch T Monogram 小型丹寧托特包 ；T Monogram 迷你壓花托特包(淺桃色) 。（圖／品牌提供）

同時，紐約輕奢品牌Tory Burch Sogo 復興館精品店重新裝潢，全新店裝採用與紐約旗艦店同步的空間設計概念，店內大量使用木質、藤編元素，搭配簇絨地毯、花卉印花椅凳與綠色植栽，並陳設2024春夏最新服飾、包款以及鞋履，為消費者提供更多選擇，主打品項有T Monogram 小型丹寧托特包、迷你壓花托特包等，活潑設計一同迎接新季到來。