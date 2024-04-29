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工作忙翻？3種「老派生活法」越簡單越快樂　從放下手機開始

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▲處女座,巨蟹座,天蠍座,星座,占卜。（圖／netflixkr IG）

▲3個老派生活法則，讓你重新找回生活的溫度。（示意圖／翻攝自netflixkr IG）

記者鮑璿安／台北報導

習慣了忙碌的現代生活，反而更喜歡沒有手機、沒有電子產品的老派時光，那時候的人心與心的距離似乎更近，想念就直接見面、依靠文字來表達情感卻更真摯，那麼現在不妨一起開始老派生活，以下3點讓你重拾生活的樂趣。

1. 睡前放下手機

有多少人的睡前時光都給了手機，好不容易結束了忙碌的一日工作，唯獨在睡前能夠擁有自己的時間，卻一點不留全都獻給手機，試著思考一下這是解除壓力還是增加壓力？不妨試著放下手機，和家人好好聊天，或是養成睡前閱讀的習慣，讓眼睛休息一下，更加充實生活。

2. 設定下廚目標

生活變得太快，有多久沒有好好吃一餐，其實很多時候都是懶惰養成的，哪怕工作很忙碌，也可以在周末為自己做一頓飯，創造屬於自己的儀式感，生活的樂趣需要靠自己尋找，食物就是一種療癒來源，所以下次懶得煮飯拿起泡麵的時候，先設定好一周的下廚目標，生活再忙也是自己的。

3. 能寫下來就別依靠打字

回歸紙本的溫度，是生活樂趣的一部分，現代人往往使用手機來記事，連最基本能夠寫字的機會都消失無蹤了，回想一下多久沒有好好寫字了，試著把行事曆、記事本都回到紙上完成，寫字不僅能夠讓心情平靜下來，隨著時間回顧也更加有感觸。

關鍵字：

生活, 社交, 交友

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