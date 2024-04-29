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安格斯12星座一周運勢4／29-5／5　牡羊好運回歸、摩羯強大工作能量

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

告別水逆餘孽，這周對牡羊而言可說是好運回歸，只要把之前起起伏伏的心境調適好，接下來將能逐漸收復運勢的失土！近期的你很適合嘗試重啟計畫，像是不了了之的減重、養生休息計畫，或是規劃旅遊與冒險等，除了轉逆為順的水星能為你帶來好運外，金星也會在過程中為你帶來貴人，甚至能牽成出一段美麗邂逅喔！

金牛 4.21～5.20

承接著來自太陽守護的主星強運，這周對金牛來說，每分每秒都是十分關鍵的時光，可以充分把握時間去完成自己想做的每一件事，在執行力最佳的這段時期，透過新挑戰新刺激，可以讓自己的路愈走愈廣！特別是人際和感情上試著化被動為主動，能結交到與自己興趣相投的知音，身邊多了伴，生活也會顯得特別有滋味。

雙子 5.21～6.20

這周雙子心頭上的壓力源大大減免，看似可以稍稍放鬆，但其實別忽略了火星正帶來熾熱的燥動感，特別是當計畫或規劃不如預期時，雙子容易有不耐煩的反應，或是任性的決定，你的任何選擇與行為，最終仍是得由自己買單，可千萬別犯傻呀！單身者近期在愛情之星的緩慢運行下，是時候該整理自己的感情狀態了。

巨蟹 6.21～7.21

你似乎還沒發現，這周「笑容」停留在你臉上的時間愈來愈多了，低迷了好一陣子的你近期默默轉順，可以開始早點為自己打算，穩住此時忙亂的腳步，往你的職涯邁進。這周開始巨蟹有著人和的好運，可以拋下耳邊的負面聲浪，多了許多援手前來相助下，若能好好認識新的朋友夥伴，未來也許會是提攜你的貴人。

獅子 7.22～8.22

雖然事業10宮中得到太陽的助力，讓你能有遙遙領先的工作強運，不過這周感情和人際卻顯有些小空虛，與情人之間那道隱形隔閡逐漸增強中，在沒有找到時機好好面對面解決前，可能都會呈現冷冰冰的狀態，而單身者要預防聚會中遲到、喧賓奪主的情況，當心粗里粗氣、直來直往的大剌剌個性第一時間就趕跑了緣分。

處女 8.23～9.22

儘管近期運勢平步青雲，各種遠慮近憂都動不了你，但最近的你卻反而變得比較悶，像是愛情三不五時的釋放正常能量，因而產生各種心情震盪，慎防感情變得難以掌控且曖昧不明的走向，單身者可能有一段不能公開的戀情在檯面下進行，至於已經有伴侶的，這段時間可能會分隔兩地，未來對彼此關係會有一道不算小的考驗。

天秤 9.23～10.22

天秤這周運勢是好是壞，幾乎都掌握在自己的手上，如果當下的每個決定都沒出錯，終歸能把生活過得順風順水，然而來自外在的誘惑將影響到你的本心和初衷，特別在感情或人際上，別因為旁人無關緊要的三言兩語動搖你的決定，也要提防事情出現連鎖性難以拉回的發展局勢，這周適合凡事先靜觀其變再行動。

天蠍 10.23～11.22

天蠍座在太陽源源不斷的釋放能量下，這周可以感受到更多自信與活力，也會因此讓你在生活中一改過往陰鬱內斂的情況，表現得更積極果斷。感情上除了行動力默默提升外，金星也帶來了柔和浪漫的氛圍，能讓彼此感情更加和諧，在彼此的需求和感受積累下建立無可取代的緊實關係。

射手 11.23～12.21

雖然大環境局勢愈來愈站在射手這一邊，不過這周仍有不少潛在性的負面影響，整體運勢不算太差，但需要努力與堅持的部分，也不容你碰運氣草率處理。另外，這周需要小心一些人際溝通的問題，除了把事情做好之外，獲得大家的了解與認同也是重要。感情原地踏步，直來直往的個性少了浪漫風趣，當心與情人擦槍走火。

摩羯 12.22～1.19

來自太陽與金星的能量，將為摩羯帶來一股新的動力！表現在工作上可能會讓你感受到更強大的行動能量，讓你在工作中脫穎而出。金星也將帶來感情上的助力，已經有伴侶的人，可以在關係中感受更多的浪漫和溫暖。然而需要小心的是人際面的挑戰，須關注人際關係上的摩擦或誤會，需要更多耐心溝通和理解才能化解。

水瓶 1.20～2.18

太陽和金星在水瓶座四宮形成合相，這意味著這周將為水瓶帶來十分愉悅的家庭生活。家人可能會成為你最強大的後盾，他們的存在將為你帶來更多力量和安慰。然而，這段宅宅的能量也可能成為社交方面的阻力。你可能會更傾向於花更多的時間在家裡，導致與朋友或其他社交圈子的交流減少，或者錯過一些感情機會。

雙魚 2.19～3.20

人際宮位中聚集了十分強大的吉星能量，預料本周雙魚座社交關係抬升，雖然不見得人見人愛，但那些衝著你來或是背後放箭的小人慢慢遠離，雙魚在人群中也總算可以採取比較自在的態度，是適合深化社交關係、建立人脈的開始。感情上又苦又甜，魚兒情緒難免忽高忽低，但都能在一次次的鍛鍊下培養出更深厚的感情。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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