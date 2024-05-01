杜拜飯店小資也能輕鬆入住！台幣1千起設施豐富　鄰近世界最大購物中心

文、圖／Ean

被譽為是飯店一級戰區的杜拜，近年來已吸引像是寶格麗、悅榕庄等頂級酒店品牌在此插旗，這兩天再傳出一個重磅消息是安縵也宣布將在杜拜打造標誌性的極度奢華酒店，由KHA（Kerry Hill Architects）設計、地點就在坐擁蔚藍海景和杜拜天際線的朱美拉海灘。不過，別以為這裡的飯店花費都很高不可攀，其實只要懂得選擇，杜拜也可說是個豐儉由人的旅遊城市，像是目前擁有9間飯店的當地品牌Rove Hotels，以平價又時尚著稱，一晚起跳價均在百元美金內，其中甚至還有32美金（約台幣1,042元）一晚的不思議超甜價！

▲Rove Hotels是杜拜當地的飯店品牌，目前旗下有9間飯店，仍持續拓點中。

▲安縵宣布即將插旗杜拜（Photo by Aman）。

▲Rove Hotel的公共空間壁畫總能讓人會心一笑。

▲舒服有型的飯店大廳。

▲就連大廳牆上的時鐘都很有創意的呈現時間。

Rove Hotels是杜拜本土的連鎖飯店品牌，以活潑的現代風格為特色，價格實惠，特別適合年輕遊客或不想花太多預算在住宿上的旅人。但別以為平價就會住的屈就，我連續兩年分別入住了「Rove City Walk Hotel」及「Rove La Mer Beach,Jumeirah」都頗具規模的讓我眼睛一亮！有設計感的大廳時尚有朝氣，提供全日餐點的餐廳不僅空間舒適、料理也有一定水準，最讓人吃驚是健身房及泳池等休閒設施竟也一應俱全，就連飯店選址也有獨到之處，大多數的Rove Hotel不是位在能方便探索城市的杜拜市中心，不然就是緊鄰主要景點像是相當精彩的「杜拜世博城」（Expo City Dubai），最便宜住上一晚只要32美金就能好好的遊覽這個保留「2020杜拜世博會」在2022年秋天所開幕的智慧生活區。

▲坐擁沙灘的Rove La Mer Beach,Jumeirah，大廳洋溢著很有度假感的海洋風格。

▲Rove La Mer Beach,Jumeirah大廳裡的咖啡輕食吧。

▲Rove La Mer Beach,Jumeirah的客房，風格簡約而舒適。

▲Rove City Walk Hotel座落市中心，與哈里發塔相隔不遠。

▲帶一些工業風格的Rove City Walk Hotel全日餐廳。

▲Rove City Walk Hotel全日餐廳的晚餐料理沒在馬虎。

▲用色活潑的飯店公共空間，隨意一角都很好拍。

Rove City Walk Hotel



每晚58美元起，位於杜拜市中心、座落地點相當不錯，特別適合喜歡逛街的朋友，集結許多時尚名品與餐廳的City Walk散步可到，世界最大的Dubai Mall也距離不遠，而杜拜必訪的超級景點「未來博物館」（Museum of The Future）若不塞車約只需6分鐘車程。驚喜的是，從我入住的房間窗戶看出去，世界最高建築哈里發塔還露出上半截跟我打招呼，日出時分看出去就是一座充滿魔幻的科幻城市場景。

▲從房間窗戶望出去的城市景觀。

▲客房帶有一些清爽簡約的北歐風。

值得一提是很有風格的飯店大廳，用音樂元素串連作為主題，天花板垂下密密麻麻的藍色麥克風，黑膠、吉他、鍵盤，甚至還有一輛改裝成DJ台的胖卡，樂音彷彿流動在空氣中，潮味充滿！入住期間，除了早餐、我也在那吃了一頓晚餐，餐點的口味都蠻不錯，是可期待的餐廳。

▲音樂元素無所不在的飯店大廳。

▲被改裝成DJ台的胖卡。

▲餐廳的早餐飲料吧。

▲麵包有一定水準，這裡的可頌讓人有幸福的感覺。

Rove La Mer Beach,Jumeirah

這家是9間Rove Hotels裡房價最高的，但其實每晚也只需95美元起，折合台幣3千左右，就能享受有海灘、露天泳池的海景假期，若想運動也有不錯的健身房，還是24小時開放。飯店座落風景宜人的La Mer Beach地區，房客可經由專屬連通道直接走到La Mer Beach進行日光浴。

▲以哈里發塔為背景的露天泳池。

▲15秒即可到達的飯店沙灘。

▲房間不大但住起來蠻舒適。

▲小而美的健身房，24小時開放這點很棒。

▲很威的杜拜天際線是客房窗景。

這間飯店同樣有間全日餐廳「The Daily」，早餐提供現做的多種蛋料理外也有多種菜色，早晨陽光灑入，一邊望著外面風景一邊用餐，讓人心情愉悅；晚餐若不想出門，來這用餐是個好選擇，披薩、義大利麵、還有品質不錯的牛排，食物選擇不少也美味，值得一試！（採訪協力 – 鳴謝杜拜旅遊局）

▲早餐食物選擇多元，品質也都不錯。

▲餐廳空間明亮舒服，人員服務也不錯。

▲在餐廳試了兩天晚餐，口味都挺好。

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Rove Hotels

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