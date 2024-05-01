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皮膚變好的秘密！夏季「最強底妝」盤點、讓你肌膚自帶光

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記者曾怡嘉／台北報導

想要打造精緻臉龐，完美的底妝絕對是第一步，盤點近期推出的話題性底妝，從飾底乳、粉底液到氣墊粉餅，看看哪一款是你的心頭好吧！

▲▼底妝盤點。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 恆潤裸光水慕絲粉底 SPF25/PA++ ，2,500元。

水慕斯質地抹在肌膚上完全貼合，近乎零妝感的薄透，讓你天天擁抱柔和好氣色，就像是放鬆度假時流露出的健康光采，同時賦予肌膚都市生活必備的防護功效。本次推出 B00 及 BO33 兩款新色，全系列共有 12 款色選，滿足更細緻的選色需求。保養級配方注入茉莉花萃取成分，為肌膚提供完美防護，讓你肌膚在任何光線下都煥發透亮好氣色。

▲▼底妝盤點。（圖／品牌提供）

▲SHISEIDO 心機彩粧 小顏光澤乳，30g，1,000元。

日本女生的妝容總是精緻立體，人人都彷彿有絕美小臉，關鍵就在於在上妝時使用珠光妝前乳，藉由光線折射出光影，讓五官看起來更加澎亮立體，但也是高光澤的質地，有時反而會使肌膚毛孔變得明顯。資生堂推出全新3D小顏光澤乳，運用獨家研發光影調控捕手科技搭配細緻質地，有效為肌膚打造零毛孔的立體高光小臉。

▲▼底妝盤點。（圖／品牌提供）

▲Estee Lauder 粉持久完美鎖妝氣墊粉餅 SPF45PA+++，2,700元。

雅詩蘭黛全新氣墊粉餅，集結「粉持久底妝系列」的優點於一身，控油又能高度遮瑕，粉體更隨光線層層反射，透出自然立體的柔嫩奶油霧光。輕輕一拍即有超輕盈保濕的舒適妝感，絕對超越持久型底妝的既有印象。

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