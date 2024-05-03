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高圓圓、Krystal超仙亮相！Ralph Lauren老錢風新款麂皮方包必收

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記者鮑璿安／台北報導

隨著老錢風、Quiet Luxury靜奢風崛起，更多年輕世代關注到以此風格為代表的美國品牌Ralph Lauren，最新台灣時間30日發表的2024秋冬女裝系列之中，以正裝、晚宴服為主要廓形挹注優雅的女性特質。秀場現場更是星光雲集，韓星鄭秀晶 (Krystal Jung) 、演員高圓圓、蔡卓妍等人都到場看秀。

▲Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲（左起）高圓圓、Fil小白、蔡卓妍 。（圖／品牌提供）

▲Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲韓星鄭秀晶 （Krystal Jung） 。（圖／品牌提供）

高齡85歲的美國設計師Ralph Lauren這次選擇離開紐約時裝周官方行程，在更私密的設計工作室中嶄新演繹全新系列，彷彿回至1972年，一群時裝編輯與好友在最早的工作坊裡，共同見證了品牌首個女裝系列的誕生。Ralph Lauren先生表示，「由內而外散發自信之美的女性是我的靈感謬思。她們不被定義，悅納自我，風格大膽，會在華麗的晚禮服外披上一件手工訂製夾克，她們相信靜謐與優雅會超越時間與潮流，歷久彌新。」

▲Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲Ralph Lauren 秋冬女裝混合大量的中性色和金屬色，呈現女性幹練而溫柔的多元面向。（圖／品牌提供）

秀場空間的設計靈感來自曼哈頓畫廊的精緻氛圍，光滑的鍍鉻裝飾，現代懸臂椅和桃花心木細節，與羅倫先生幾步之遙的辦公室相呼應。品牌持續探索安靜奢華和永恆不衰的風格，本季運用大量的中性色和金屬色充斥其中，Ralph Lauren選擇用極簡主義訴說實穿性質，各種剪裁精良的西裝外套、套裝、大衣填補秋冬時節的衣櫥，通過珠飾和粗花呢的拼接與裝飾，略帶波西米亞元素，從視覺和觸感帶來質感上的疊加；各種為晚宴而生的光澤感削肩禮服，傳遞女性唯美華麗印象。其中，廓形方正的都會感RL 888 系列包款仍是本季配件一大重點，換上麂皮材質重新出發。

▲Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲RL 888 系列包款 。（圖／品牌提供）

▲Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲丹寧 Ricky 33 包款 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

高圓圓, RalphLauren, 秋冬女裝, , 靜奢風

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