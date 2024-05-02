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韓最美運動服Nylora快閃店在台北！零時差入手方領內衣、緊身褲新色

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▲▼NYLORA 。（圖／品牌提供）

▲南韓最時髦生活時尚品牌 NYLORA 獨家限定快閃店在台北 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

隨著運動和時尚緊密結合，高質感的運動品牌更受到民眾矚目，這次終於等到話題韓牌「NYLORA」在台北開設獨家限定快閃店，以「 Hello Taipei 」櫥窗字樣宣告品牌首次完整登陸台北。2024春夏系列之中，韓系簡約風格抹上加州無盡夏日風情，全都注入到實穿的運動服飾中，零時差跟上最新流行！

▲▼NYLORA 。（圖／品牌提供）

▲▼NYLORA 。（圖／品牌提供）

▲Carolyn Jang將歐美運動裝束以更貼近亞洲市場的版型及設計品味，完美融入NYLORA 基因之中 。（圖／品牌提供）

於2017年創立的NYLORA，設計師 Carolyn Jang 畢業於紐約帕森斯設計學院，曾於許多好萊塢名人喜愛的知名加州品牌 VINCE 擔任針織服裝設計師，累積深厚的剪裁配色功底。Carolyn Jang將歐美運動裝束以更貼近亞洲市場的版型及設計品味，完美融入NYLORA 基因之中。

▲▼NYLORA 。（圖／品牌提供）

▲▼NYLORA 。（圖／品牌提供）

▲ASPORT在大安旗艦店舉辦獨家限定快閃店，5/3 (五) – 5/5 (日) 有限時拍貼機體驗。（圖／品牌提供）

ASPORT於 5/3 (五) - 6/16 (日) 將 NYLORA 2024春夏系列的加州夏日情懷搬至大安旗艦店，舉辦限定快閃店並引進最新2024 春夏系列。新品受加州夏日情懷啟發，帶來一系列面料輕盈的運動服飾，包含綁帶運動緊身褲、滾邊羅紋背心、羅紋單車褲等，更為標誌性的MARTA 方領運動內衣換上新色、雪酪黃與淺粉紅，在日常穿搭中釋放活力。也首次採用華夫格面料，推出新款華夫格側綁帶開衩洋裝，側面小巧的鏤空設計顛覆運動服飾概念，可疊搭褲裝呈現出更時髦、多場合的搭配。

▲▼NYLORA 。（圖／品牌提供）

▲MARTA 方領運動內衣 、OSCAR 綁帶運動緊身褲 。（圖／品牌提供）

▲▼NYLORA 。（圖／品牌提供）

▲RUBIO 剪接運動背心淺粉紅、KALI 羅紋單車褲 。（圖／品牌提供）

另一個矚目焦點，BLACKPINK成員Jisoo日前成為運動瑜伽服品牌Alo Yoga代言人，出鏡拍攝 2024 春季系列廣告展現她運動女神的面貌，簡直每個角度都讓人心動。她更表示：「與 Alo 的合作感覺是完美的結合，我一直把健康當首要任務。只要有時間，我就喜歡運動，尤其是瑜伽和皮拉提斯。」而廣告中Jisoo以簡單的妝容出鏡，詮釋一系列黑白灰素色的運動服，佩戴飾有 Alo 標誌的黑白帽、腳踩Alo x 01 Classic 運動鞋，美照連發實在好迷人。

關鍵字：

運動, NYLORA, 快閃店, ASPORT, 2024春夏

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