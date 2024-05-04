今年母親節不送家電廚具　選擇讓媽媽更美的禮物

文／女子學

母親節將近，今年想好要準備什麼禮物回家了嗎？

在外地工作的朋友們，久久回家一趟，總會發現母親的白頭髮變多了，活動力也不再像過往一般，不免感慨時間的流逝。編輯這次的母親節禮物提案，從外表到生活的調養一應俱全，今年就讓媽媽好好輕鬆一下。

L’Occitane歐舒丹 星光瓶

歐舒丹最暢銷的「光萃肌活露」光瓶身設計就超吸睛，用來送禮更顯氣派。裡面含有超過3,000顆光微導晶球，完整包覆著珍貴的蠟菊精華油成分，滴出來就像從夜空中摘下星星一樣，也難怪有著「星光瓶」的美稱。

▲歐舒丹光萃肌活露。（圖／L’Occitane）

做為前導型精華液，建議在洗完臉、擦化妝水之前先塗抹，能幫助打開肌膚通道，讓後續的保養品容易進入肌膚。且其質地輕透水潤，吸收快速，也不用怕有黏膩厚重感。

克蘭詩 黃金雙激萃

黃金雙激萃嚴選21種天然植萃，例如含高純度65%薑黃酮的黃金薑黃，其強大的抗氧化功效是肌膚老化救星。雙瓶配方設計將油溶、水溶性萃取分離，在按壓後便以黃金比例混合，使抗老功效保持新鮮及最大化。

▲克蘭詩黃金雙激萃。（圖／克蘭詩）



另外這瓶也有推出「清爽版」，快速吸收、不黏膩悶膚的清爽質感，更適合在濕熱氣候下的消費者，可以在洗完臉後當抗老精華塗抹，或是化妝前的打底保養都適宜。

墨之君 利尻昆布白髮染

許多媽媽都特別在意白頭髮，剛開始可能會一根一根拔掉，深怕透漏年齡的秘密，到後來白髮變多，怎麼樣也抑制不了時，就索性想染個黑髮。

▲墨之君利尻昆布白髮染。（圖／墨之君官網）



很多長輩會擔心上髮廊太花錢，或者用染髮劑會傷頭皮，這時不妨試試昆布白髮染，富有來自日本利尻的昆布萃取及多項精華，植萃成分讓染髮不傷頭皮、沒有刺鼻味還兼具護髮效果。使用起來很簡單，有黑色跟咖色兩種選擇，自己在家就能DIY，不用跑到髮廊坐一整天，短短半小時內就能上色。今天母親節不妨就回家幫媽媽染個頭髮，重塑烏黑秀髮之餘，也能透過染髮DIY增進跟母親的互動。

黑淬絲 氣墊按摩木梳

小女生上學前，媽媽替自己梳頭、綁馬尾、綁辮子的景象，是不少女孩心中難以忘懷的母女回憶。今年母親節，不如幫媽媽梳個頭，重溫孩提時期的情懷吧。

▲氣墊按摩木梳。（圖／黑淬絲）



黑淬絲的木梳以櫸木為柄，厚實的觸感就像一雙寬大的手，上頭的竹針溫潤不刺激頭皮，如手指順過一縷縷的髮絲般柔軟；雙層氣墊的設計可以有效按摩頭部、輕拍肩頸，幫媽媽放鬆、舒緩日常的辛勞。透過梳頭的互動，建立起跟母親的回憶橋樑，用一幕幕的成長光景梳理與母親的濃厚情感。

OSIM 智能捏捏樂按摩機

肩頸痠痛無疑是現代人的共同毛病，尤其辛勞的媽媽為了家庭東奔西跑，是時候替她卸下肩膀上的重擔了。

▲智能捏捏樂按摩機，讓媽媽卸下肩膀上的重擔。（圖／OSIM官網）



OSIM的智能捏捏樂按摩機，一收到肯定會因為造型而會心一笑，但可別小看這一台，它擁有擬人的抓捏按摩手法，再搭配APP客製化喜歡的手感，彷彿就像真人在按摩般，能抓到使用者的痠痛點，舒緩肌肉深層疲勞。今年就用這一台，來讓好好媽媽放鬆一下。

Dyson Supersonic 吹風機

Dyson吹風機近幾年稱霸美髮市場，幾乎去日本玩的人都會人手一支抱回家，除了四段精密加熱控制外，智慧溫控功能更解決頭髮毛燥困擾，讓吹完的髮絲更加柔順，另有多種造型吹嘴，可配合造型吹整、髮質、頭皮呵護做調整，功能性可以說是「以一抵百」。

▲Dyson吹風機近幾年稱霸美髮市場。（圖／Dyson）



價格上有點小貴，或許很多母親會狠不下心購入，因此在這特別的時節裡，不妨送給母親作為禮物，送禮有心也照顧到母親的生活。

今年不要再送媽媽家電、廚房用具了！送給媽媽屬於她「自己」的東西，依照喜好去量身選禮才有意義。

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