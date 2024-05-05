海尼根ＸPALLADIUM推聯名潮包　全家有New Balance灰色霜淇淋

▲海尼根ＸPALLADIUM推聯名潮包，讓你今夏趴趴走酷有型。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在當今快節奏的生活中，下班後的時光成為了人們尋求放鬆與自我探索的重要時刻。海尼根與PALLADIUM跨界合作推出聯名包款，讓你外出時有潮有型，以灰色為經典色的New Balance迎來Grey Days活動，首度與全家超商合作推出灰色霜淇淋，讓人好奇滋味如何？

啤酒品牌海尼根與知名軍靴品牌PALLADIUM首度聯手，以「跨度探索」概念打造兩款台灣獨家限量潮流包款，包括多功能波士頓旅行袋和斜跨手機包，上印活動標語「Afterwork By Heineken」，呼應海尼根「下班後的生活有更多可能」的年度主題，鼓勵消費者打開新想像、發掘不被框架的跨圈人生。

多功能波士頓旅行袋的潮流感與容量兼具，有手提、斜背等多種背法，是各種旅行的最佳夥伴；斜跨手機包採輕巧設計，不僅攜帶方便，也可作為護照包來使用，且顏色實用好搭配，多功能波士頓旅行袋有銀色及低調實用的黑色，斜跨手機包則是推出兩款適合平常搭配的黑色和白色，無論是旅遊出遊或日常穿搭都合適。

為歡慶「Grey Days」盛事，New Balance集結品牌經典鞋款與新作，打造Grey Days Pack限定系列。從574、327、550等人氣款式，乃至近期話題作1906R、WRPD Runner，全以灰色限定版雋永現身，此外也首度推出574 Grey Days Pack童鞋款，讓父母子女一同穿搭，預計5／1起陸續開賣。

此外，New Balance還與全家Fami!ce霜淇淋推出聯名口味「灰潮香草」和「炭焙烏龍」，將香草萃取液與黑金竹炭粉融入調製，呈現出獨特視覺與風味體驗，預計5／5於指定全家門市限量推出。

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