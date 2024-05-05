2024微風之夜「浪漫巴黎」 5／10登場　祭Audi汽車抽獎門檻破紀錄

記者蔡惠如／綜合報導

每年一度的微風盛事「微風之夜」將於5／10登場，今年以「浪漫巴黎之夜」為主題，歡慶即將到來的巴黎奧運，主打超過百件獨家商品，滿千送百等回饋方案，更推出「汽車驚喜抽Audi」，微風會員消費滿10萬元以上，即可參加抽獎一次，大獎為價值268萬元的Audi A5 Sportback 40 TFSI S line Black Edition，是近年少數破紀錄的「高抽獎門檻」。

▲2024微風之夜抽Audi汽車，資格要消費10萬元才可參加，是少見的高門檻。（圖／業者提供）



2024微風之夜從5／10晚上6點開始封館，當晚推出珠寶、手錶、Breeze Super指定商品單筆滿3萬元贈1,500元，單筆滿30萬元加碼抵用3,000元、單筆消費滿50萬元加碼抵用7,000元；國際精品單筆滿1萬元贈1,000元；流行名品、飾品單筆滿5,000元贈500元，單筆滿10萬元加碼抵用1,000元、單筆滿20萬元抵用4,000元、單筆滿50萬元加碼抵用12,500元；化妝品、香氛、鞋履單筆滿3,000元贈300元，單筆滿10萬元加碼抵用1,100元、單筆滿20萬元加碼抵用4,200元、單筆滿50萬元加碼抵用12,700元。

▲DAMIANI Margherita高級訂製珠寶18K白金雛菊，推薦價1,039,000元；Buccellati-Mosaico系列手鐲，推薦價12,850,000元。。（圖／業者提供）

此外，微風之夜當晚推出百件以上的百萬精品與千萬珠寶，包括BVLGARI 1.8億元南方藍寶石頂級藍寶石與鑽石項鍊。DAMIANI全球獨家百萬Margherita高級訂製珠寶鑽戒，並推出「珠寶滿額禮」，會員當日於珠寶或手錶專櫃累積消費滿60萬元以上可兌換酬賓券5,000元；會員累積消費滿70萬元以上，還可兌換限時消費總金額2%抵用券。

▲FENDI珍稀鱷魚皮革 Peekaboo IseeU Medium，價格店洽；VALENTINO-Tulle Illusione刺繡晚禮服，推薦價846,000元。（圖／業者提供）

針對「浪漫巴黎之夜」為主題，也打造巴黎浪漫氛圍，當晚於入口處即可領取限量香氛卡，憑微風APP會員條碼或於3F與微風熊拍照打卡，可兌換「微風之夜限定車輪餅｣，或至GF S.T.Dupont旁，兌換「微風之夜限定松露爆米花」。當日消費滿3,000元以上之發票可換「Lajthiza雷西薩氣泡水調飲」。另有微風熊見面會、踩高蹺表演、巴黎歌舞秀、行動藝術家表演、超人氣卡米地喜劇俱樂部脫口秀，以及孫麥傑MAI音樂秀等。

▲新光三越母親節優惠4／25正式開跑，今年新推送禮推薦服務好貼心。（圖／記者周宸亘攝）

新光三越母親節檔期從4／25起至5／12，推首七日消費滿5,000元送2,000點skm points，名品、珠寶、大家電、法雅客、iStore單筆滿萬送4,000點。首四日聯名卡滿3,000加贈2,000點、指定銀行滿10,000加贈4,000點，以及skm pay首七日綁定聯名卡滿12,000贈2,000點，今年並於專屬APP首創「最懂娘禮物顧問」服務，主打30秒選出媽媽最愛禮。

SOGO忠孝、復興、敦化與天母店宣布母親節檔期回饋，從4／27起至5／12期間，化妝品、香氛、服飾消費滿5,000元送400元抵用券、指定精品消費滿2萬元送2,000元抵用券、大家電消費滿1萬元送500元抵用券，並且首度推出首六日刷中信LINE Pay卡回饋4%、國泰CUBE消費再享3.5%回饋，活動期間集結12間銀行推出刷卡滿額與分期好禮，最低門檻刷滿5,800元，即可兌換SOGO電子商品券100元。