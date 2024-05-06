Balenciaga銀座旗艦店超美新地標！限定Ginza Tokyo球鞋、東京鐵塔T恤

記者鮑璿安／台北報導

時尚之都東京的必逛點再加一！Balenciaga 在改建的東京銀座虎屋銀座大廈開設了第一家三層樓旗艦店，將提供最新的男裝和女裝，同時帶來銀座獨家系列，點綴上「Ginza Tokyo 」標識的服飾和鞋款報到，一起來看看店內亮點。





▲Balenciaga 東京銀座旗艦店擁有三層樓規模，空間設計上遵循著品牌原始粗曠的建築美學。（圖／品牌提供）

Balenciaga 東京銀座旗艦店擁有三層樓規模，空間設計上遵循著品牌原始粗曠的建築美學，解構的玻璃鑲板形構三層樓以一體打造，如同停車場結構的層疊概念，兩個白光Balenciaga標誌牌懸掛在旗艦店的中心位置，從遠處便可清楚辨識，也成為廣大時髦人士的新打卡點。





▲Balenciaga 銀座獨家系列。（圖／品牌提供）

同時也帶來Balenciaga 銀座獨家系列，寬大版型的T恤、帽T印製上東京鐵塔圖樣，而標誌性的Triple S 運動鞋則疊加上Ginza Tokyo 標籤，與當地形成美好連結。品牌也將高級訂製單品「超越時空的連身裙」限時搬入店中展示，近距離一睹Cristóbal Balenciaga 的精湛技藝。





▲高級訂製單品「超越時空的連身裙」限時搬入店中展示。（圖／品牌提供）

更多新店登場





▲Simone Rocha全亞洲唯一旗艦店於台北大安區正式開幕 。（圖／品牌提供）

全亞洲唯一一家Simone Rocha旗艦店在台北，延續了倫敦一號店的經典風格，以富有英倫氣息的弧形黑色大門迎接顧客，呼應暗黑美學的魅力，同時原汁原味呈現出粉紅大理石收銀台和手工雕花天花板，格外具有超現實意境。本次也帶來多樣台灣獨家、開幕限定商品，以Simone Rocha本人獨鍾迷戀的珍珠為主題，打造了限量白色珍珠揹帶按扣零錢包；而春夏的重點圖像婚禮花也並未缺席，Simone Rocha將品牌成立至今合作的攝影師作品印製在短袖T-shirt上。

▲高雄首間Miu Miu 專門店開幕 。（圖／品牌提供）





▲2024系列抽繩短裙搭配Wander 手袋成為主打造型。（圖／品牌提供）

高雄首間MIU MIU專門店開幕，外觀為帶有品牌標誌的優雅象牙白色萊姆石，店裝注入天藍色調彰顯奢華氣息，總面積約 146 平方米，販售品牌最新2024 春夏系列商品，從服裝、鞋履、皮件包包到首飾配件一應俱全。為迎接新店登場，也特別帶來獨家上市的鉤織托特包，以鮮明亮眼的條紋設計輔以勾織或是緹花面料，搭配顯眼的刺繡MIU MIU logo，為夏季揭開序幕。此外，話題款式皮革水桶包、Riviere繩索及皮革涼鞋、New Balance X MIU MIU麂皮拼網眼運動鞋都進店，第一時間入手春夏新品。