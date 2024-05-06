fb ig video ETtoday search mobile

Balenciaga銀座旗艦店超美新地標！限定Ginza Tokyo球鞋、東京鐵塔T恤

>

記者鮑璿安／台北報導

時尚之都東京的必逛點再加一！Balenciaga 在改建的東京銀座虎屋銀座大廈開設了第一家三層樓旗艦店，將提供最新的男裝和女裝，同時帶來銀座獨家系列，點綴上「Ginza Tokyo 」標識的服飾和鞋款報到，一起來看看店內亮點。

▲▼balenciaga。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga 東京銀座旗艦店擁有三層樓規模，空間設計上遵循著品牌原始粗曠的建築美學。（圖／品牌提供）

Balenciaga 東京銀座旗艦店擁有三層樓規模，空間設計上遵循著品牌原始粗曠的建築美學，解構的玻璃鑲板形構三層樓以一體打造，如同停車場結構的層疊概念，兩個白光Balenciaga標誌牌懸掛在旗艦店的中心位置，從遠處便可清楚辨識，也成為廣大時髦人士的新打卡點。

▲▼balenciaga。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga 銀座獨家系列。（圖／品牌提供）

同時也帶來Balenciaga 銀座獨家系列，寬大版型的T恤、帽T印製上東京鐵塔圖樣，而標誌性的Triple S 運動鞋則疊加上Ginza Tokyo 標籤，與當地形成美好連結。品牌也將高級訂製單品「超越時空的連身裙」限時搬入店中展示，近距離一睹Cristóbal Balenciaga 的精湛技藝。

▲▼balenciaga。（圖／品牌提供）

▲高級訂製單品「超越時空的連身裙」限時搬入店中展示。（圖／品牌提供）

更多新店登場

▲▼Simone Rocha 。（圖／品牌提供）

▲▼Simone Rocha 。（圖／品牌提供）

▲Simone Rocha全亞洲唯一旗艦店於台北大安區正式開幕 。（圖／品牌提供）

全亞洲唯一一家Simone Rocha旗艦店在台北，延續了倫敦一號店的經典風格，以富有英倫氣息的弧形黑色大門迎接顧客，呼應暗黑美學的魅力，同時原汁原味呈現出粉紅大理石收銀台和手工雕花天花板，格外具有超現實意境。本次也帶來多樣台灣獨家、開幕限定商品，以Simone Rocha本人獨鍾迷戀的珍珠為主題，打造了限量白色珍珠揹帶按扣零錢包；而春夏的重點圖像婚禮花也並未缺席，Simone Rocha將品牌成立至今合作的攝影師作品印製在短袖T-shirt上。

▲Karencici、李沐、温貞菱、何思靜、宋柏緯與曹佑寧 。（圖／品牌提供）

▲高雄首間Miu Miu 專門店開幕 。（圖／品牌提供）

▲Karencici、李沐、温貞菱、何思靜、宋柏緯與曹佑寧 。（圖／品牌提供）

▲2024系列抽繩短裙搭配Wander 手袋成為主打造型。（圖／品牌提供）

高雄首間MIU MIU專門店開幕，外觀為帶有品牌標誌的優雅象牙白色萊姆石，店裝注入天藍色調彰顯奢華氣息，總面積約 146 平方米，販售品牌最新2024 春夏系列商品，從服裝、鞋履、皮件包包到首飾配件一應俱全。為迎接新店登場，也特別帶來獨家上市的鉤織托特包，以鮮明亮眼的條紋設計輔以勾織或是緹花面料，搭配顯眼的刺繡MIU MIU logo，為夏季揭開序幕。此外，話題款式皮革水桶包、Riviere繩索及皮革涼鞋、New Balance X MIU MIU麂皮拼網眼運動鞋都進店，第一時間入手春夏新品。

關鍵字：

時尚, Balenciaga, 銀座, 東京, 旗艦店

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

光走路就能瘦！專家證實：「一個關鍵動作」多消耗20%熱量

光走路就能瘦！專家證實：「一個關鍵動作」多消耗20%熱量

「牛仔褲＋連身裙」成新流行趨勢！5種不踩雷疊穿方式　時髦超顯瘦

「牛仔褲＋連身裙」成新流行趨勢！5種不踩雷疊穿方式　時髦超顯瘦

兩種「自戀型人格」特徵　若全中超高機率是渣男

兩種「自戀型人格」特徵　若全中超高機率是渣男

星巴克「一個月有12天買一送一」　專家：已成促銷濫用 5家老饕必嚐的西門町美食　魯肉蛋包麵、海鮮麵列入晚餐名單 星巴克5／6起推買一送一　連續兩天揪同事買起來 學習5種「父母輩存錢術」　收入少也能存到錢 Lisa與富豪緋聞男友同框了　「LVMH準少奶奶」架式站台TAG Heuer 有煩惱就來撸狗！特搜4間有「療癒大狗狗」陪伴的餐廳 營養師教你吃排餐不發胖　主菜選低脂、沙拉不要加醬汁

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面