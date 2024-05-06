▲99%透視！54歲女星看似包緊緊，超透服裝頂級身材全都露 。（圖／翻攝自Jennifer Lopez IG）

記者王威智／綜合報導

年過半百的超級巨星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）近日以一身性感套裝出席新作《Atlas》首映會，讓人完全看不出她已經54歲的年紀。一席GENNY的薄荷綠色套裝，看似包緊緊，但99%透視，薄紗下的頂級好身材全都露。她的優雅與活力，給人留下深刻的印象。有人甚至認為，這位年過半百的巨星似乎越來越年輕，美麗的程度簡直讓人目眩神迷。

羅培茲在首映會上身穿GENNY的薄荷綠色套裝，這種鮮明的色彩選擇無疑讓她在眾星雲集的場合中更加出眾。這套服裝看似保守，但實則隱藏了許多性感的細節。從遠處看，她的身形被緊緊包裹，與她平時的風格似乎有些不同。但是，當鏡頭拉近，人們會發現這套服裝其實幾乎是全透視的，裡面的身材一覽無遺，顯示出珍妮佛羅培茲一貫的火辣風格。

羅培茲巧妙地將外套搭在身上，創造出一種若隱若現的風格，這種不受束縛的風格讓她在走路時散發出強烈的氣場，狀態簡直無敵。這次的造型也贏得了許多網友的讚賞，他們紛紛留言表示「太美了」。這位永遠充滿活力的巨星，再次證明了她的風采不減當年。