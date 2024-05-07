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7個《淚之女王》劇迷必訪拍攝地！水族館求婚、絕美樹木園尋找小浣熊

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文／妞新聞

由「雙金CP」金智媛、金秀賢主演的韓劇《淚之女王》 近日圓滿收官，妞妞們還沉浸在劇情裡出不來嗎？那就跟著男女主角的視角，一起走進以下7個劇迷必訪的《淚之女王》拍攝地吧！

《淚之女王》同款拍攝地

1.日月樹木園

▲洪海仁和白賢祐一起在頂樓花園尋找小浣熊。（圖／翻攝自Netflix）

https://www.instagram.com/p/C4cNCXWvXTm

在第7集片尾中，洪海仁和白賢祐一起在頂樓花園尋找小浣熊「英淑」，妞妞們是不是也被這一幕挑高的溫室花園給美到了呢？位於水原市的「日月樹木園」近期成了許多韓劇迷的打卡熱點，除了《淚之女王》中出現的乾燥氣候造景外，也有咖啡廳可以休息，能夠親近大自然、採光又好的景點很適合全家大小走訪！

수원수목원 Suwon Arboretum

地址：南韓 Gyeonggi-do, Suwon-si, Jangan-gu, Irwol-ro, 61 일월수목원
營業時間：09：30-17：30
電話：+82 31-369-2380

2.濟州島Aqua Planet水族館

▲白賢祐在水族館向洪海仁求婚。（圖／翻攝自Netflix，下同）

https://www.instagram.com/p/C57KcF0ykVy

誰能拒絕在水族館的求婚啦！劇中白賢祐向洪海仁求婚的水族館是位在濟州島的「Aqua Planet水族館」，作為韓國最大的海洋水族館，館內涵蓋了450多種、共4萬5千多隻生物，還會時不時有Ocean Arena水中表演，與濟州傳統海女示範表演等，讓妞妞們隨時都有置身大海的感覺！

濟州島Aqua Planet水族館

地址： 95 Seopjikoji-ro, Seongsan-eup, Seogwipo-si, Jeju-do, 南韓
營業時間：09：30-18：00
電話：+82 1833-7001

3.石造博物館

https://www.instagram.com/p/C4ZPmXMyFCe

原來洪海仁的家竟然是博物館！？妞編輯實在很佩服韓國劇組找景的功力，韓國石造博物館位於首爾城北區，由千信一館長所創立，裡面陳列有他個人花費40多年時間從國內外蒐集而來的各種韓國石造文物，外觀看上去更是氣勢磅礡，尤其是當導演鏡頭帶到遠景時，財閥家族的威嚴感不言而喻！

石造博物館

地址：66 Daesagwan-ro 13-gil, Seongbuk-gu, Seoul, 南韓
營業時間：10：00-17：00（周六、日至18：00）
電話： +82 2-986-1001

4.Mega MGC咖啡石村湖十字路口店

韓國人愛喝咖啡的習慣眾所皆知，劇中這間MEGA COFFEE對韓國人來說再熟悉不過了，作為知名的平價連鎖咖啡廳，許多韓國人會在吃完飯時就此續攤，而《淚之女王》劇組前往的是位於首爾松坡區的咖啡石村湖十字路口分店，寬敞的空間配上明亮的落地窗，妞編輯也好想和洪海仁一起在這裡喝姐妹下午茶啊！

Mega MGC咖啡石村湖十字路口店

地址：474 Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea
營業時間：08：00-22：00

5.汝矣島現代百貨

https://www.instagram.com/p/C5nHbJkJtRt

接下來這裡想必不用妞編輯多做介紹了吧！百貨女王洪海仁上班的地點就是去年才剛開幕的「汝矣島現代百貨」，挑高的空間配上潔白乾淨的樓面設計盡顯奢華，並且集結各種時下流行的設計師品牌於此，是許多人訪韓必逛的景點代表。

汝矣島現代百貨

地址：108 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 南韓
營業時間：10：30-20：00（周五、六、日至20：30）
電話： +82 2-767-2233

6.槐樹餐館

 

▲白賢祐每天光顧的餐廳是 位於首爾龍山區的「槐樹餐館」。（圖／Netflix）

什麼餐廳好吃到讓白賢祐每天光顧？ 位於首爾龍山區這間「槐樹餐館」裝潢有著90年代的復古感，專賣韓式家庭料理如烤魚、泡菜湯、辣炒豬肉和燉排骨等餐點，自《淚之女王》開播以來已有不少人慕名而來，只要和店家說要「白賢祐同款」菜單，就能吃到在劇中被譽為「奶奶手藝」的美味料理啦！

槐樹餐館

地址：首爾市龍山區綠莎坪大路238-1
營業時間：11：30-23：00

7.華克山莊首爾大酒店

 

▲《淚之女王》經典的世紀婚禮場面。（圖／Netflix）

《淚之女王》中還有一幕經典的「世紀婚禮」場面，金秀賢和金智媛同框的CP感，讓本劇一開始就充滿看點，拍攝地點位於華克山莊首爾大酒店，是一間5星級酒店，周邊可以欣賞到漢江和峨嵯山的美景，連玄彬和孫藝真的婚禮也是在此舉辦！

華克山莊首爾大酒店

地址：177 Walkerhill-ro, Gwangjin-gu, Seoul, 南韓
營業時間：24小時
電話：+82 2-455-5000

 

【延伸閱讀】

《淚之女王》金智媛5大零毛孔美肌保養法！自製「椰菜水」、底妝前多加這步驟？

韓劇《背著善宰跑》8個討論度高話題！善宰死因？穿越停留多久？

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 淚之女王

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