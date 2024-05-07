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Met Gala／金卡戴珊緊身衣勒出沙漏腰！Cardi B女王駕到長裙超壯觀

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記者鮑璿安／外電報導

「時尚界奧斯卡」Met Gala （大都會藝術博物館慈善晚宴）於台灣時間7日早晨隆重登場，話題名媛金卡戴珊Kim Kardashian的造型今年也不例外依然掀起討論，她穿著一身鏤空花卉裙裝露出驚人的腰臀線條，也藉此呼應主題「The Garden of Time」（時光花園）。

▲Met Gala。（圖／路透）

▲金卡戴珊此次Met Gala 紅毯造型選擇了Maison Margiela。（圖／路透）

金卡戴珊此次Met Gala 紅毯造型選擇了Maison Margiela，品牌創意總監 John Galliano 為她量身打造出一套亮眼的緊身胸衣，銀色金屬鏤空花卉點綴其上創造出裙身垂墜線條，如當代鎧甲般包覆她玲瓏有致的身材，尤其是纖細腰身和豐滿的臀部形成驚人反差，賺足現場視線，這也是她第 11 次參加 Met Gala，已經是相當熟悉的老面孔了。

▲Met Gala。（圖／路透）

▲嘻哈女王Cardi B 穿著了超巨大的黑色薄紗禮服。（圖／路透）

另一個話題焦點則是嘻哈女王Cardi B ，她穿著了超巨大的黑色薄紗禮服，裙長幾乎淹沒了大都會博物館現場的樓梯，甚至因此出動多名保全護駕，為她整理裙襬安放妥當才完成定點拍照。而她配件上則選擇浮誇的鑽石、祖母綠珠寶脫穎而出，也成為今年最戲劇化的紅毯造型之一。

關鍵字：

時尚, MetGala, 金卡戴珊, CardiB, 穿搭

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