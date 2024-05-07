Met Gala／Zendaya紅毯走兩次超狂！變裝惹火緊身胸衣美到沒對手

記者鮑璿安／台北報導

「時尚界奧斯卡」Met Gala （大都會藝術博物館慈善晚宴）於台灣時間7日早晨隆重登場，今年紅毯主題以「The Garden of Time時光花園」展開，擁有聯合主席身分的女星Zendaya千黛亞可說是制霸紅毯，沒想到稍早她換上第二套禮服又一次出場現身，截然不同的風格美出新高度！

▲Zendaya第二套禮服選擇Givenchy1996年的繫帶緊身胸衣洋溢率性美感 。（圖／路透）

Zendaya於2024Met Gala 的再次出場讓粉絲驚喜不已，她的第二套禮服選擇了英國「放肆天才」設計師John Galliano在紀梵希 (Givenchy) 時代的作品，這套1996年的繫帶緊身胸衣洋溢率性美感，同時拼接蓬裙和寬袖結構，剛柔並濟的效果帶來平衡，而浮誇的巨大裙襬幾乎淹沒了現場的樓梯，可以說是超有記憶點的造型。

此外，Zendaya更佩戴上花束造型頭飾呼應主題，是Philip Tracy 在 2006 年為 Alexander McQueen 設計的單品，黑色薄紗包裹著恣意綻放的花卉，形成了搶眼組合，也成為Zendaya壓軸造型的點睛之筆，不愧為紅毯資優生般的存在。

▲Zendaya選擇了傳奇時裝設計師John Galliano 之作，以 1999 年 Dior 連身裙為基礎設計的 Maison Margiela Artisanal禮服 。（圖／路透）

Zendaya的開場造型風格則是截然不同，選擇了傳奇時裝設計師John Galliano 之作，以 1999 年 Dior 連身裙為基礎設計的 Maison Margiela Artisanal禮服，採用不規則斜肩設計，無論廓形或是色澤都鮮明脫穎而出，以寶藍色和翠綠色的斜條紋映襯出叢林般的野性美，搭配上果實枝葉裝飾，肩膀處甚至有飛鳥進行點綴，在Zendaya窈窕體態演繹下非常點題。此外，Zendaya在妝容上也煞費苦心，酒紅色煙燻妝與暗黑紅唇成功喚醒大家對於時尚的渴望。