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星巴克母親節5／8起推第二杯半價　星冰樂、大杯尺寸都有優惠

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▲星巴克買一送一,春日門市。（圖／業者提供）

▲星巴克母親節推第二杯半價。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

本周末就是母親節了，星巴克為讓消費者與媽媽擁有快樂相處時光，從5／8起推出全品項第二杯半價優惠，讓親子相聚多了一點小確幸，此優惠幾乎囊括所有現做品項，包括星冰樂系列也有入列，而且只要購買大杯以上即可享回饋；85度C本周五也是咖啡回饋日，中大杯咖啡第二杯半價還有加碼抽餐券活動。

▲星巴克買一送一,春日門市。（圖／業者提供）

星巴克5／8至5／10推出「LOVE MOM第二杯半價」活動，期間消費者至店購買兩杯大杯以上的冰熱、口味皆一致的飲料，第二杯可享半價優惠。單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取，優惠品項不包含不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲85度C周五咖啡日優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

85度C在5月份的每周五「咖啡分享日」推加碼抽獎活動，當天中大杯咖啡可享第二杯半價優惠，另針對85 Cafe APP註冊會員，在5／10、5／17、5／24、5／31共4天，於門市單筆一次購買兩張咖啡寄杯卡，結帳時報會員電話，即可自動參加加碼抽獎，可抽市價1,680元的這一鍋雙人套餐券、市價1,130元的饗食天堂假日晚餐券，6／3於85度C官方粉絲專頁公佈中獎名單。

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關鍵字：

星巴克第二杯半價, 星巴克, 優惠, 85度C

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