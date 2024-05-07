誠品為母親節開「愛的量販店」　坐姿伴偶陪媽媽每一刻

記者蔡惠如／綜合報導

溫馨母親節將至，為迎接這個飽含柔情的節日，誠品書店於5／10起打造「愛的量販店」主題展，在門市暖心綻放各種形式的愛意，多款母親節精選禮當然也找得到。

▲誠品母親節「愛的量販店」法國RHODIA筆記本結合藝術家Jean Jullien的紙片人插畫。（圖／業者提供）

「愛的量販店」主題展在誠品生活松菸3F藝文空間舉行，並在線上頻道規劃獨家展區外，其他門市也佈置專屬療癒商品專區，提供給上班族、書迷和為母親節禮物苦惱的孩子們綻放滿懷愛意的選擇。

▲日本SETO CRAFT動物造型筆筒。

各式可愛趣味文具是誠品強項之一，法國RHODIA筆記本結合藝術家Jean Jullien的紙片人插畫、超可愛標語的英國CGB桌面名牌、日本SETO CRAFT超逗趣的動物造型筆筒，都能讓辦公室多了些許活潑生氣。德國LAMY 2024年還特別推出限量新色，自然質樸的配色，恰好成為送給職場媽媽的絕佳禮物。

▲LAMY 2024年限量新色。

除了文具之外，「愛的量販店」還為辛勞上班族和媽媽準備了一系列療癒小夥伴，包括Dreams的軟萌坐姿伴偶，一個人吃飯也很ＯＫ，或是替代自己隨時陪伴媽媽、呆萌IP「星期一布魯斯」的靠枕表情超級可愛，還能給久坐工作者溫柔支撐，讓我們這些孩子們，能以這些溫馨單品傳遞心底的祝福。

▲Dreams的軟萌坐姿伴偶。

當然誠品不免要推薦書籍，特展精選了多部描繪母女親情的經典佳作，如《我離開之後：一個母親給女兒的人生指南》、《沒有媽媽的超市》、《宙的暫心料理》等，讓人在閱讀過程中被溫暖力量包圍。

業者表示，歡慶母親節，5月「愛的量販店」主題商品推出全面85折起優惠，單筆消費滿520元，還可獲得獨家「LOVE MY LIFE」可愛貼紙。現場也提供專屬IG濾鏡，讓顧客把這份美好的時光記錄下來，或是讓害羞孩子也能對媽媽說愛。

適逢5月初遇母親節，美國康寧餐具旗下最受歡迎的SNOOPY系列，在去年夏季首度推出露營趣主題，反應不俗，今年再推同系列保溫瓶，以綠色色系搭配可愛的露營插畫，光看就讓人想入手，搭配母親節買一送一優惠，現在出手正是好時機。

▲康寧餐具推SNOOPY新品母親節促銷。（圖／業者提供）

康寧再推SNOOPY系列露營風格杯款，每個插畫都超可愛，搭配經典黑白風格系列，準備在母親節推出買一送一優惠活動，百貨通路獨家優惠，單款原價1,300元至3,360元，享5折特惠價650元至1,680元，且再加送同規格贈品，如SNOOPY復刻黑白鋅動輕瓷不鏽鋼隨行保溫杯500ml原價2,960元，特價1,480元，再加送SNOOPY露營趣鋅動輕瓷不鏽鋼隨行保溫杯500ml。