50歲舒淇如20歲美貌！5個保養重點　養出無可替代的自信鬆弛美

文／美人圈

日前馮德倫罕見在老婆舒淇50歲生日放閃，只見他搞笑曬出兩張舒淇年輕美照，並直呼：「有人看到我老婆嗎？今天是她生日。」，舒淇也回覆：「算盤已備好⋯」，夫妻間逗趣互動意外撒了粉絲們一嘴狗糧，同時亦有不少人大讚舒淇美貌幾乎是數十年來如20歲，身上自帶的自信鬆弛感堪稱全亞洲保養最好的女星之一。要怎麼養出「無齡感肌膚」，以下也公開舒淇的5大凍齡保養重點。

▲50歲 VS. 22歲《千禧曼波》舒淇。（圖／IG@sqwhat，下同）

舒淇凍齡保養重點

愛清潔

舒淇在不少訪問中都表示自己肌膚長期保持光澤就是因為日常注重清潔，即便拍戲拍得再晚、再累也不會「帶妝睡覺」，這是她最大禁忌！身為敏感肌的舒淇由於肌膚時常飽受過敏困擾，因此閒暇之餘她一定會謹記讓肌膚有充分的休息、呼吸時間，基本上都是零濾鏡素顏現身。縱使過去有網友表示她素顏略顯老態、有瑕疵，她也很大方的接納，還鼓勵女孩愛上老去的自己，因為這是自然規律，如此正能量的女神誰不愛？





注重防曬

日常「防曬」很重要這件事，編輯早已講了N次以上！紫外線對皮膚的傷害特別大，長期曝曬不但會滋生皺紋、產生黑斑，皮膚也會斷崖式的衰老，因此舒淇也建議每個愛美女孩從年輕就要養成防曬的好習慣。而她自己的防曬小撇步就是平時在陽光特別大的中午盡量不外出，傍晚、晚上才出門行動，盡可能避免紫外線和藍光。

一天敷兩次面膜

舒淇是眾所皆知很愛敷臉的代表！她曾上節目自爆自己除了晚上睡前會敷面膜、早起化妝前也會，在家沒事做基本就是敷臉，這樣敷可以使其肌膚看上去更加細膩有光澤感。不過，舒淇是因為拍戲待妝時間很長、肌膚很乾燥才需要靠一天敷兩次面膜急救補水，但一般來說，過度敷面膜反而會讓肌膚更敏感，所以建議女孩可以衡量皮膚狀況，適度即可，按照需求去敷面膜尤佳。

168斷食法

除了精準護膚可以養出好膚況外，生活習慣同樣也是關鍵！舒淇可謂是相當自律的代表，她都會遵守「晚上六點以後不吃東西」的大原則，也就是遵循現在最夯的168斷食法，將每日進食時間限制在4-8小時，空腹時間16-20小時限制飲食，即便拍戲到凌晨，看到劇組點宵夜，她也能很好地杜絕誘惑。當然，要長期堅持絕對是痛苦的，舒淇也透露自己每周還是會給自己兩餐放縱的機會，然後再靠加倍運動消耗熱量和狂吃的負罪感！

養成固定運動習慣

養成固定運動習慣也是舒淇長年維持好身材的秘訣！一周她至少會有四、五天跑步一小時，拉筋30分鐘，其他像是能快速燃脂的羽毛球，或是雕塑體態的皮拉提斯等也都是舒淇的最愛。

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