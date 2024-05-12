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郭雪芙不復胖瘦身方法公開！每天吃巧克力、把水變好喝肌膚透亮超有感

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文／美人圈

郭雪芙美出新高度！先前宣布將暫時英國倫敦遊學的郭雪芙，近期旋風回台出席活動，一出場就引起討論：「變更瘦了！」、「狀態更好了！」BEAUTY編有幸近看，肌膚真心是從底層亮出來，即便光線不算友善，但郭雪芙的臉依舊在發光，郭雪芙也大方交出自己近期的不復胖瘦身、保養方法，趕緊來學！

郭雪芙瘦身、保養方法

1：留意保養適切性，長小顆粒就不用

郭雪芙分享自己是混合又敏感的膚質，因此，只要用到保養品致使肌膚長出小顆粒就會停止使用，以確保膚質能不再受到傷害。也因為工作關係，特別在意臉上的瑕疵、斑點，「而且長痘痘的話，我又會手癢去擠，然後就留疤！」

▲郭雪芙 。（圖／翻攝自IG）

▲郭雪芙透露近期不復胖瘦身、保養方法，趕緊來學。（圖／IG@aohsuehfu、BEAUTY美人圈）

這時候就很需要美白產品的協助，郭雪芙更不藏私公開自己的用法：洗臉後用#L630淡斑精華全臉畫圈按摩、接著用#L630亮眼霜在眼周進行按摩、再用一次淡斑精華加強點壓與厚敷在痘疤、膚色不均的地方，最後再用#L630封白霜作按摩與封存，透過多次的按摩加強，讓美白淡斑效果大大提升。

▲郭雪芙 。（圖／翻攝自IG）

▲郭雪芙不藏私公開自己的美白用法。（圖／妮維雅）

2：進食順序調整，第一口是蛋白質

身為易水腫體質，瘦身路上並不容易，而郭雪芙調整了進食的順序！不管哪一餐，第一口一定是吃蛋白質，「我持續試了一段時間，發現真的可以瘦下來，而且不容易水腫還吃得飽」，也盡可能減少喝冷飲、吃冰品，多以溫熱的茶水為主，避免身體變寒、容易水腫。

▲郭雪芙 。（圖／翻攝自IG）

▲郭雪芙調整進食順序，第一口一定是吃蛋白質。（圖／IG@aohsuehfu，下同）

3：一周運動三次，多個項目作交換

郭雪芙的粉絲一定知道，其實郭雪芙以前並不喜歡運動！但近來透過飲食的調整，成功瘦下來並能長時間維持體態後發現「肉有點鬆鬆的」，因此開始想要讓自己變得更加緊實，採取非工作日「一周運動三次」的方式，一次皮拉提斯、一次健身、一次跳舞，這樣下來運動會變得更有趣，也更能多方面鍛鍊身體不同的肌肉，讓身材變得更fit！

▲郭雪芙 。（圖／翻攝自IG）

4：盡可能吃原型食物，把調味變簡單

為了消除水腫與維持身材，郭雪芙多年來都以原型食物為主，並從中找到喜歡的食物，簡單加鹽、黑胡椒作調味就好！加上近期在英國倫敦念書，自己下廚的時間變多，還自豪表示：「我現在很會煎牛排了！」，先前也曾在小紅書上大方分享自己的「美味晚餐食譜」，好吃又健康。

▲郭雪芙 。（圖／翻攝自IG）

▲郭雪芙多年來都以原型食物為主。（圖／小紅書@郭雪芙HF_K）

5：多喝水，把水加料、變好喝

「一定要多喝水！」身體代謝變好，就不容易水腫、肌膚也變得更漂亮，郭雪芙每天都會喝足量的水，更提醒不愛喝水的人，可以在水裡面加入檸檬等作提味，把水變好喝，就能順利喝完足量的水啦！

▲郭雪芙 。（圖／翻攝自IG）

6：不要太逼自己，吃一點巧克力也無妨

「到倫敦之後，我變得好愛吃巧克力！」郭雪芙充滿幸福感且語氣可愛的和在場的大家分享這個新改變，還因而養成隨身攜帶巧克力的習慣，不過也不會吃多，頂多每天一片，讓自己心情變好、放鬆一點，維持健康飲食的路上會更有動力！

▲郭雪芙 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 郭雪芙, 保養, 瘦身

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