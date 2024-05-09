日星巴克「草莓星冰樂」終於回歸！酸甜果醬混合奶油送入口中超滿足

記者鮑璿安／台北報導

日本星巴克 Starbucks 過去的招牌飲品「草莓星冰樂」終於在5月回歸了！選擇在初夏時節重新登場，擁有草莓果醬酸甜可口滋味和濃郁生奶油質地，一同送入口中簡直是吃貨的最大享受。





▲日本星巴克5月8日開賣的「草莓星冰樂」 。（圖／翻攝自官網）

今年5月8日開賣的「草莓星冰樂」（スターバックス ストロベリー フラペチーノ）一直是高人氣品項，營造出酸甜草莓與牛奶的絕妙和諧，淋上星巴克原創的草莓醬並加入牛奶和濃稠可口的生奶油，因此味道不會過於膩口，擁有果醬達到平衡，反而非常清爽。

而杯身還能看到亮麗的粉色系和牛奶交融的模樣，無論是外觀還是味道，每次喝都會給人不同的印象。適合喜歡酸甜口味的大家，預計販售至今年9月3日（二），正好去日本旅遊的民眾，千萬不要錯過了。





▲日本哈根達斯帶來了「提拉米蘇餅乾脆餅」和「杏仁焦糖餅乾」2種新口味。（圖／品牌官網）



同時，日本「哈根達斯」在3月底迎來新口味，提拉米蘇餅乾脆餅以甜味的提拉米蘇為基底，將馬斯卡彭冰淇淋混合濃縮咖啡醬，因此吃起來口感不膩，上面更加入了略帶苦味的黑可可、巧克力餅乾脆餅，放入口中超多元，碰撞出新滋味。