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終結「自卑型單身」3個方法　第一步是買支口紅

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▲▼自卑型單身 。（圖／翻攝Unsplash）

▲想開啟人生的戀愛，最要調整的是心態 。（圖／Unsplash、pixabay、pakutaso，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

從未談過戀愛，生活的範圍也全停滯不動，好想試試看愛情。其實母胎單身的人們多半有幾種特定心態，「把戀愛交給命運」、「對自己不太有自信」、「已經習慣或接受單身的生活」、「有其他精神重心」，當然不是說人生一定要有戀愛才完整或快樂，但針對很想嘗試看看的你，一些心態要去慢慢轉換，持續維持同一個狀態只靠緣分，多半只能一成不變。

▲▼美妝,化妝,唇妝,唇膏,打扮,照鏡子,口紅。（圖／翻攝自pixabay）

外觀做一點小改變
這可不是要讓你去做整形，外貌雖然在愛情中不是最後關鍵，卻在第一眼的印象中扮演重要角色，抱持著「我長這樣一定沒人喜歡我」的自暴自棄對你來說，一點好處都沒有，試著讓自己看起來更有精神吧！

改變方式很簡單，去換個髮型，研究一下不一樣的妝容，可以從開始用一支口紅（或換個顏色）開始，或買一件讓你穿出去會覺得很美的衣服或鞋子，改變的幅度要讓周圍的人有感才行，像是其他人會對你說「你剪頭髮了？」「你換了新口紅」「這件衣服你穿很好看耶」之類的狀況，你會發現建立自信沒有這麼難。

▲▼ 派對,喝酒,聚會,跑趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

1個月認識1個新朋友
新關係無法開展，是因為生活周遭來往的人都停滯的緣故，這不算是一個任務，只是要讓你意識擴展生活圈有很多好處，藉由與更多人互動，看事情的角度會不一樣，對於害羞或不善交際的人，可能會覺得這樣很困難，其實方式很簡單。

參加周邊朋友的聚會，只要能在聚會中認識一個新朋友都算，或是考量自己的興趣，去參加烹飪課、瑜珈課或慢跑社團，或是大學推廣部也行，不要強迫自己應該認識同性或異性，也不要認為我是去「找對象的」，以認識更多朋友的心態來進行，不要給自己無端的壓力。

▲▼愛情,情侶,自拍,便當,下廚,做菜,摸頭。（圖／免費圖庫pakutaso）

培養共同的話題
如果你唯一的興趣太刁鑽（或太專業），是無法與其他人搭上話題的，即便真的看到喜歡的對象要攀談，也會遇到阻礙，不是要你硬去培養自己不喜歡做的事，而是請你試著去降低「你的入手門檻」，多體驗一下生活中共同的話題，像是近期發生的新聞事件、料理或旅遊的經驗等，不僅是針對喜歡的對象，還有新認識的朋友也適用。

 ►容易被「窮氣」纏身的人　通常都有3種壞習慣

 

關鍵字：

戀愛, 心態, 單身, 新朋友, 共同話題

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