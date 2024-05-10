【廣編】亨利·雅克香水隆重呈獻Collection de l'Atelier工坊香水系列

圖、文／李察米爾提供

近半個世紀以來，Henry Jacques憑藉著其深厚的工藝，在尊重傳統的同時不斷創新，打造出世界上最優質的香氛。作為以定製香水起家的法國品牌，多年來秉承其生活藝術理念和對完美的不斷追求，創造了無數的高級香水系列。

全新系列源自Henry Jacques在南法的新工坊中首次栽種自產玫瑰的第一批收成，品牌以此為原料，製成珍貴的Henry Jacques Rose de Mai玫瑰精華。和葡萄酒一樣，每年的玫瑰收成受當年風土影響，產生不同香氣，2023年收成的Henry Jacques Rose de Mai香水精華擁有蜂蜜香調，然後逐漸過渡為綠色草本植物香調，接著增添一絲辛香。

Henry Jacques以此為泉源，創作出三款全新香水ROSE TRÈS ROSE、ROSE SOLEIL和ROSE AZUR。此系列以香水精油形式呈現，30ml的容量也是此形式中最大容量的規格，系列限量500套，每套售價HKD 75,950（約TWD 315,000），品牌預計為今後每年的收成創作限量Collection de l'Atelier工坊香水，讚頌該年的自產玫瑰，也令人格外期待每個年度由大自然所帶來的驚喜饗宴。