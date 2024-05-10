fb ig video ETtoday search mobile

【廣編】亨利·雅克香水隆重呈獻Collection de l'Atelier工坊香水系列

>

▲▼亨利·雅克香水隆重呈獻Collection de l`Atelier工坊香水系列。（圖／業者提供）

圖、文／李察米爾提供

近半個世紀以來，Henry Jacques憑藉著其深厚的工藝，在尊重傳統的同時不斷創新，打造出世界上最優質的香氛。作為以定製香水起家的法國品牌，多年來秉承其生活藝術理念和對完美的不斷追求，創造了無數的高級香水系列。

全新系列源自Henry Jacques在南法的新工坊中首次栽種自產玫瑰的第一批收成，品牌以此為原料，製成珍貴的Henry Jacques Rose de Mai玫瑰精華。和葡萄酒一樣，每年的玫瑰收成受當年風土影響，產生不同香氣，2023年收成的Henry Jacques Rose de Mai香水精華擁有蜂蜜香調，然後逐漸過渡為綠色草本植物香調，接著增添一絲辛香。

Henry Jacques以此為泉源，創作出三款全新香水ROSE TRÈS ROSE、ROSE SOLEIL和ROSE AZUR。此系列以香水精油形式呈現，30ml的容量也是此形式中最大容量的規格，系列限量500套，每套售價HKD 75,950（約TWD 315,000），品牌預計為今後每年的收成創作限量Collection de l'Atelier工坊香水，讚頌該年的自產玫瑰，也令人格外期待每個年度由大自然所帶來的驚喜饗宴。

 

關鍵字：

亨利雅克, 香水, 工坊香水, 玫瑰

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

「嫉妒心最重」星座Top 3 ！第一名見不得別人好　努力維持完美人設

「嫉妒心最重」星座Top 3 ！第一名見不得別人好　努力維持完美人設

很適合結婚的三大星座配對！有共同想法、個性互補理解是關鍵

很適合結婚的三大星座配對！有共同想法、個性互補理解是關鍵

染後髮色不持久？髮型專家教你「3招」延長髮色壽命

染後髮色不持久？髮型專家教你「3招」延長髮色壽命

NIKE熱門跑鞋打4折！無預警「官網限時特惠」大規模降價了 每天忙到自我懷疑？盤點「5個方法」讓你重拾幸福感 皮膚科醫師教「吃出美肌」8秘訣！3種NG食物先避開 曬後怎麼辦？伊能靜傳授「夏日美白防曬」小秘訣 痘痘冒不停？皮膚科醫師揭「3個保養壞習慣」讓痘痘更嚴重 楊祐寧怕沒買到AP錶秒結帳　逛新店又心動甘願排隊 星巴克母親節周末「連兩天買一送一」　陪媽媽喝咖啡現省一半

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面