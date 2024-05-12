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夏天適合背出門的出遊包　跳色編織、蝴蝶結裙子包獨特不撞款

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記者陳美伶／綜合報導

穿搭不僅是展現個人風格的最佳途徑，包款更是時尚單品中不可或缺的一環。精選3類型海外直送的出遊包，無論是亮眼韓風小包、鹽系女子遠遊大包、不撞款半正式約會包，都能讓你夏天的休閒風格更上一層樓。

亮眼出遊韓風小包

A small piece of. 手織包

今年韓風小包主打慵懶時尚，跳色及特色材質設計讓你出遊個人風格更加突出。春夏必備的編織包，這款色彩跳躍、精細編工，超過20種顏色可選擇喜歡的組合，充滿夏日多巴胺的色調交織而成，背上就能讓你成為眾人焦點。

▲出遊包 。（圖／PINKOI提供）

▲A small piece of. 手織包，NT$1,675起。（圖／Pinkoi提供，下同）

WELCOMETOCCC PPIPI BAG 鏡面版

想在穿搭上增加一點調味，就不能錯過今年仍是主流的金屬色，來自韓國的鏡面皺摺包WELCOMETOCCC，獨特質感與新穎的鏡面造型，搭配Y2K、帥氣西裝風都超時尚。

▲出遊包 。（圖／PINKOI提供）

▲WELCOMETOCCC PPIPI BAG 鏡面版，NT$1,079。

鹽系女子遠遊大包

Hui Hui 魚骨仙人掌包

大包控不能錯過Hui Hui的魚骨仙人掌包，以桌上型小植栽「魚骨仙人掌」為靈感，像鯊魚牙齒般的葉片設計成獨特的專利背帶，搭配梯形的大容量包身，可容納一台16吋筆記型電腦，還有剩餘空間可攜帶所有備品。

▲出遊包 。（圖／PINKOI提供）

▲Hui Hui 魚骨仙人掌包，NT$2,380。

Yiiki soufflé裙子包

這款裙子包不僅滿足了溫柔可愛的視覺感受，鬆軟的包身超好捏，還有令人驚艷的大容量，包身的蝴蝶結設計也跟上流行的芭蕾風，輕鬆成為這個夏天最迷人的存在。

▲出遊包 。（圖／PINKOI提供）

▲可伸縮的大包包 soufflé裙子包，88折NT$1,743。 （圖／翻攝自Pinkoi）

不撞款半正式約會包

MUR 韓製單肩皮包

不喜歡撞款的你，絕對不能錯過特殊設計的皮製包！MUR的單肩包用鮮豔色系跳脫以往通勤包過於成熟正式的風格，6種配色滿足任何場合的穿搭，銀色、天空藍與蘋果綠是與夏天相配的熱門顏色。

▲出遊包 。（圖／PINKOI提供）

mfnt 3Way 皮革手提包

來自韓國的mfnt選用義大利皮革彰顯復古高級感，扣環上的扭結增添個人魅力，這款包款不論是上班還是下班，參加聚會或是約會都非常適合。

▲出遊包 。（圖／PINKOI提供）

▲mfnt 3Way 皮革手提包共有咖啡與黑色2種配色。

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關鍵字：

出遊, 包款, 韓系, 大包

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