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夏季頭氣重、落髮多？三大日常NG習慣只會掉更兇

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

根據美國皮膚科學會（AAD）研究，每人一天平均會脫落至少50到100根頭髮！碰到夏季悶熱天氣，髮根吸附油脂堆積形成髒汙，造成髮絲油膩、髮根扁塌、頭皮氣味問題，甚至是落髮狀況也會更加明顯，分享4個超容易犯的NG行為，改善扁塌油味髮，恢復髮絲與健康頭皮，平衡展現光澤秀髮。

NG 行為 1：濕髮狀態直接梳開髮根

▲Modesta Cassinello,HAIR RITUEL,巴黎卡詩,萊法耶,艾瑪絲,保養,頭髮,洗頭。（圖／品牌提供）

剛洗完頭許多人會在濕髮的情況下，直接拿梳子梳頭，覺得可以讓頭髮更順暢，但剛洗完時頭皮的毛鱗片是打開的狀態，這時若用梳子梳開，髮質反而容易受損，建議先用毛巾以按壓方式把水分帶走，將頭髮吹到半乾後再梳理。

合適梳頭時機是洗髮前，順著髮際線方向由頭部前端梳理至後端，髮根疏開後更容易將頭皮清潔乾淨，也能幫助清理掉落的髮根，避免髮絲糾纏打結，而梳髮的同時，可以稍微施加力道達到按摩效果來舒緩頭皮。

NG 行為 2：未針對季節選擇適合的洗髮護理

圖／品牌提供

頭皮跟臉部肌膚一樣，碰到季節與溫差也會敏感變化，若使用同樣洗髮精碰到夏季悶熱出油多、秋冬乾冷乾癢的狀況，頭皮與髮質反而容易處於失衡狀態，變得緊繃毛躁，甚至出屑問題變嚴重。建議可根據季節變化與自身頭皮狀態來選擇，準備兩款類型不同的洗髮精做替換，若本身頭皮易出油，在即將到來的夏季可選擇適合每天清潔且去油力較好的類型，秋冬乾燥時可替換成清潔力相對較弱的類型來搭配使用。

NG 行為 3：直接塗抹洗髮精於頭皮上

▲Modesta Cassinello,HAIR RITUEL,巴黎卡詩,萊法耶,艾瑪絲,保養,頭髮,洗頭。（圖／品牌提供）

你也曾在洗髮時，直接將洗髮精塗抹於頭皮上搓揉起泡嗎？雖然洗頭最需要清洗的是頭皮，但若直接讓肌膚接觸洗髮精反而造成頭皮過重的負擔，當髮質表層近距離接觸洗髮精，會因刺激使頭皮引起出油症狀，當越洗越不乾淨時，髮質會變得更糟糕，發生掉屑的危機更多。

適當洗髮方式，首先將洗髮精或洗髮皂於手上起泡，再將泡沫均勻塗抹於頭皮與髮尾做清潔，用適當水溫進行沖洗至少2分鐘，確保泡泡與髒污都被洗淨，最後以毛巾輕壓吸乾，若擔憂毛孔清洗得不夠仔細，可每周固定使用天然的去角質深層淨化，給頭皮煥然一新。

【推薦單品】

＃Modesta Cassinello 蘆薈葡萄柚天天洗髮皂

▲Modesta Cassinello,HAIR RITUEL,巴黎卡詩,萊法耶,艾瑪絲,保養,頭髮,洗頭。（圖／品牌提供）

富含蘆薈、椰子油維生素C、E等成分，甚至添加葡萄柚精華，可平衡油性頭皮失衡狀態，輕輕一搓就能有綿密泡泡，沉浸於香甜洗髮時光，能滋潤乾燥的髮絲並去除多餘油脂，尤其是易斷裂的髮質，天天洗頭也無須擔心髮絲負擔，洗完特別有輕盈感，讓髮質更柔順。

＃HAIR RITUEL by Sisley 賦活重升濃密洗髮精

▲Modesta Cassinello,HAIR RITUEL,巴黎卡詩,萊法耶,艾瑪絲,保養,頭髮,洗頭。（圖／品牌提供）

集結40年的植物學研究經驗，HAIR RITUEL by Sisley推出全新的強效洗髮精，蘊含獨家髮根賦活配方，擁有豐富的維生素與礦物質，幫助頭皮補充營養能量，輔以精氨酸、天然α-紅沒藥醇，舒緩頭皮壓力與敏感狀態，重現豐盈柔亮秀髮，辣木油、乳木果油以及山茶花油，一瓶就可以做到清潔與養護。

＃巴黎卡詩 白鑽升肽重建超前導精華

▲Modesta Cassinello,HAIR RITUEL,巴黎卡詩,萊法耶,艾瑪絲,保養,頭髮,洗頭。（圖／品牌提供）

用於髮浴步驟之前的淨化前導精華，任何髮質都可以使用，幫助髮絲減緩鈣質與有害金屬離子累積，讓髮絲可以更加強韌不斷裂，打濕髮絲之後，取適量前導經華均勻塗抹並停留5分鐘，再直接疊加髮浴，再輕柔按壓後一起清洗乾淨。

＃萊法耶 頭皮養護5號精油

▲Modesta Cassinello,HAIR RITUEL,巴黎卡詩,萊法耶,艾瑪絲,保養,頭髮,洗頭。（圖／品牌提供）

萊法耶旗下熱銷67年的超經典頭皮前導，在洗髮之前塗抹於頭皮，按摩10分鐘之後再沖洗，這次升級將柑橘、薰衣草精油成分濃度再提升2.5倍，舒緩療癒效果更加倍，同時搭配蓖麻油成分，可以讓髮根更加健康，最大化後續營養補充，重現閃耀健康。

＃艾瑪絲 5α茶樹沁涼高效控油洗髮精

圖／品牌提供

MIT品牌艾瑪絲針對台灣夏季高溫悶熱的狀況，首推全新的控油洗髮精，不僅可以帶走頭皮髒污與油脂，沁涼薄荷以及茶樹成分，更可以讓清潔的過程擁有舒緩的效果，後續洗完髮絲也會更加輕盈舒爽。

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關鍵字：

Modesta Cassinello, HAIR RITUEL, 巴黎卡詩, 萊法耶, 艾瑪絲, 保養, 頭髮, 洗頭

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