夏季頭氣重、落髮多？三大日常NG習慣只會掉更兇

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

根據美國皮膚科學會（AAD）研究，每人一天平均會脫落至少50到100根頭髮！碰到夏季悶熱天氣，髮根吸附油脂堆積形成髒汙，造成髮絲油膩、髮根扁塌、頭皮氣味問題，甚至是落髮狀況也會更加明顯，分享4個超容易犯的NG行為，改善扁塌油味髮，恢復髮絲與健康頭皮，平衡展現光澤秀髮。

NG 行為 1：濕髮狀態直接梳開髮根

剛洗完頭許多人會在濕髮的情況下，直接拿梳子梳頭，覺得可以讓頭髮更順暢，但剛洗完時頭皮的毛鱗片是打開的狀態，這時若用梳子梳開，髮質反而容易受損，建議先用毛巾以按壓方式把水分帶走，將頭髮吹到半乾後再梳理。

合適梳頭時機是洗髮前，順著髮際線方向由頭部前端梳理至後端，髮根疏開後更容易將頭皮清潔乾淨，也能幫助清理掉落的髮根，避免髮絲糾纏打結，而梳髮的同時，可以稍微施加力道達到按摩效果來舒緩頭皮。

NG 行為 2：未針對季節選擇適合的洗髮護理

頭皮跟臉部肌膚一樣，碰到季節與溫差也會敏感變化，若使用同樣洗髮精碰到夏季悶熱出油多、秋冬乾冷乾癢的狀況，頭皮與髮質反而容易處於失衡狀態，變得緊繃毛躁，甚至出屑問題變嚴重。建議可根據季節變化與自身頭皮狀態來選擇，準備兩款類型不同的洗髮精做替換，若本身頭皮易出油，在即將到來的夏季可選擇適合每天清潔且去油力較好的類型，秋冬乾燥時可替換成清潔力相對較弱的類型來搭配使用。

NG 行為 3：直接塗抹洗髮精於頭皮上

你也曾在洗髮時，直接將洗髮精塗抹於頭皮上搓揉起泡嗎？雖然洗頭最需要清洗的是頭皮，但若直接讓肌膚接觸洗髮精反而造成頭皮過重的負擔，當髮質表層近距離接觸洗髮精，會因刺激使頭皮引起出油症狀，當越洗越不乾淨時，髮質會變得更糟糕，發生掉屑的危機更多。

適當洗髮方式，首先將洗髮精或洗髮皂於手上起泡，再將泡沫均勻塗抹於頭皮與髮尾做清潔，用適當水溫進行沖洗至少2分鐘，確保泡泡與髒污都被洗淨，最後以毛巾輕壓吸乾，若擔憂毛孔清洗得不夠仔細，可每周固定使用天然的去角質深層淨化，給頭皮煥然一新。

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富含蘆薈、椰子油維生素C、E等成分，甚至添加葡萄柚精華，可平衡油性頭皮失衡狀態，輕輕一搓就能有綿密泡泡，沉浸於香甜洗髮時光，能滋潤乾燥的髮絲並去除多餘油脂，尤其是易斷裂的髮質，天天洗頭也無須擔心髮絲負擔，洗完特別有輕盈感，讓髮質更柔順。

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