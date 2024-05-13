頭皮去角質種類多：顆粒泥狀、液態水露！按質地、油膩程度挑選

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

頭皮就是臉部肌膚的延伸，定期去角質可以幫助改善頭皮氣味太重、油膩的狀況，同時也可以建立起健康基底，幫助後續精華成分提供營養，而市面上的頭皮去角質產品很多，可以怎麼選擇？質感選物店「Wenzday 溫暖過日子」就提供不同的方案對應適合情境。

• 顆粒泥狀：天然顆粒海鹽、泥狀等，清潔效果強，可平衡過多油脂、汙垢，深層淨化頭皮減少乾癢，洗後特別能保濕柔順髮質，提升光澤，變得更易梳理。

• 凝膠狀：質地清爽、保濕程度高，但延展性不高，較難精確擠出使用量，適合乾燥肌膚補水去角質使用。

• 水狀：水感的去角質部分含酸類，可快速包裹汙垢，適合頭皮部位使用，感受表層的涼感不造成負擔，用量因質地關係容易無法掌控，需補充多次。

• 霜狀：霜狀相較於水狀能更溫和舒緩毛孔，洗後不緊繃、舒緩頭皮，起泡力較低、泡沫細膩。

【推薦單品】

＃Modesta Cassinello 海鹽平衡洗髮泥

使用獨家以色列死海成分添加，是一款同時含有磨砂顆粒以及泥狀質地的單品，一點點就可以起出綿密泡沫，不僅舒緩頭皮出油、緊繃狀態，同時可以達到深層清潔、調理角質，讓髮根重現清爽呼吸狀態。

＃LUSH 清新海風洗髮露，600g、售價1850元

向來以新鮮成分製作的LUSH這次把手工採收的粗海鹽加進全新的洗髮露裡面，搭配海藻、廣藿香、墨角藻及糖海帶漿，雖然是可以去角質，但直接當作洗髮產品使用就可以，一抹就可以迅速起泡，同時幫助頭皮重現清爽舒適，超推薦重度油膩頭皮使用。

＃RENE FURTERER萊法耶 蓋朗德海鹽頭皮淨化霜，150ml、售價2800元

天然精油成分製作的植萃髮品萊法耶也終於推出品牌旗下第一支去角質好物，全新頭皮淨化霜裡面使用了超高級的布列塔尼海鹽，搭配蘆薈、柑橘精油、椰殼活性碳，不僅全方位控油，更可以達到清爽潔淨的感受，掃除油膩感水沖即蓬鬆。

＃Christophe Robin 海鹽舒緩頭皮潔淨霜，250ml、售價1680元

Christophe Robin可以說是頭皮去角質始祖，自從推出這一瓶潔淨霜之後，立刻榮登許多女孩浴室不可缺少的好物，一周一次深層調理，帶走頭部老廢物質與堆積的油垢，真的用過才知道什麼叫「髮根會呼吸」，迅速擁有超立體髮根，豐盈感大提升。

＃菲蘇德美 海鹽舒緩頭皮淨化去角質霜，280g、售價800元

經過一年的時間研發，MIT品牌菲蘇德美終於推出第一瓶專屬台灣的去角質單品，而且同樣使用海鹽的劑型，可以把頭髮分線之後，塗抹在頭皮上面，達到溫和地去除老廢角質，搭配植物萃取成分，能夠在清潔的同時做到保養效果。