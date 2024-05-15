《淚之女王》金智媛高光打亮技巧必學　五官變精緻、修飾輪廓更緊實

文／美人圈

亞洲人五官大多較扁平，上完粉底後如果沒有用高光或修容修飾輪廓，很容易變成「肉餅臉」，看起來臃腫又顯胖！化妝師強調比起修容、利用高光打亮會更加適合亞洲膚色，輪廓也會更自然。觀察《淚之女王》金智媛的底妝都離不開精緻的高光，今天一起看看扁平臉「高光打亮」教學，讓原本寬臉的輪廓更精緻、五官深邃立體！

扁平臉「高光打亮」是重點，底妝光透不顯髒

《淚之女王》金智媛最近屢屢因為美貌成為話題，精緻深邃的輪廓其實很少用到陰影，更多的是利用高光光澤讓臉部整體輪廓起到收緊拉提、膨潤的效果，化妝師分析，其實一般亞洲膚色比起用修容，用高光打亮可以讓輪廓感更有往面中集中的感覺，相對的也會讓底妝更乾淨，透出的光澤感也很漂亮。

▲《淚之女王》金智媛的底妝都離不開精緻的高光。（圖／IG@geewonii）

扁平臉修飾輪廓步驟

1：淺色遮瑕大面積提亮凹陷

扁平臉修飾輪廓第一步可以先從提升膨潤感開始，鼻翼部位的陰影一般是由「鼻基底凹陷」引起的，常常伴隨著法令紋相當顯老，這部分容易因為表情而產生紋路，所以比起粉狀的高光、化妝師更推薦用保濕度較高的「淺色遮瑕」來達到提亮溝紋的效果，可以根據陰影部位畫出線條，再往內側暈染，不僅保濕潤澤度高，就算有表情動作也比較不容易卡紋。

▲用保濕度較高的淺色遮瑕來達到提亮溝紋的效果。（圖／IG@luna_makeup_official）

同理，針對眼袋及眼下易卡粉部位，也推薦用淺色遮瑕進行提亮，更加不易脫妝！先判斷出一條最深的溝紋，接著直接將遮瑕畫在溝紋上，之後再用眼影刷或遮瑕刷往外側將遮瑕暈染開來，以淺色遮瑕作為提亮，效果真的非常自然！

▲眼下易卡粉部位也推薦用淺色遮瑕進行提亮。（圖／IG@luna_makeup_official）

2：高光提亮面中凹陷

除了溝紋需要填補，如果有面中凹陷的問題，比起陰影，更需要高光提亮去修飾凹陷感。化妝師建議這部位可以選擇粉狀的「霧面高光」，從顴骨至高點往鼻翼凹陷部位畫一道弧線，再用眼影刷將高光「往內」暈染開，提亮整個面中及鼻基底凹陷部位，注意高光不要超過顴骨，這個方法可以讓面中的提亮非常自然。

▲高光提亮面中凹陷。（圖／IG@dasique_official）

3：臉部高點加強輪廓感

提升膨潤感後，接著要進一步進行骨相的提亮，才會讓臉部是立體緊實的。骨相提亮可以先找出顴骨部位的最高點，接著以最高點為中、連接眉骨及下巴骨的兩側，這條線就是臉部輪廓線，想要明顯的修容感的話，可以直接以這條線為基準，往外側輕輕掃上最淺色的修容，整個臉部輪廓會相當貼骨。想要更自然的話，也可以以髮際線凸角到下顎骨中間、再分出一條中線，在中線外側進行修容，並微微往內過渡，讓修容帶有漸層感更自然！

▲骨相提亮可以先找出顴骨部位的最高點。（圖／IG@goyounjung）

4：骨相高光位置在局部加強

除了填補凹陷的高光，針對本身骨相高光位置去打亮，也可以讓整張臉孔更加緊緻。畫高光時，盡量正面面對光源，依照臉部光源位置下去畫最準確，畫在骨骼高點的高光，像是眉骨、顴骨、下巴等可以直接畫在迎光部位，但是畫在肌肉隆起的高點，像是蘋果肌等，則建議畫在比迎光部位再稍微高一點的位置，才會有拉提效果，讓臉更加膨潤。

▲針對本身骨相高光位置去打亮，可以讓整張臉孔更加緊緻。（圖／IG@dasique_official）

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