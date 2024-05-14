香奈兒解構風格魅力之旅登台！80套作品、古董裙罕見跨時空展出

記者鮑璿安／台北報導

眾多小香迷關注的焦點，香奈兒《解構風格魅力之旅》展覽A JOURNEY INTO THE ALLURE在士林「臺北表演藝術中心」登場，作為全球第三站，一覽共計近80套代表性設計作品，形成三大設計師跨越時代的精彩對話。場內更運用1966 年電影《男歡女愛》以形象廣告方式重現，伴隨音樂影像，沉浸在感受香奈兒的深刻魅力。

▲香奈兒《解構風格魅力之旅》展覽A JOURNEY INTO THE ALLURE在士林「臺北表演藝術中心」登場 。（圖／品牌提供）

A JOURNEY INTO THE ALLURE這句源自法語的詞彙，在所有語言中都代表著優雅、態度、吸引力、節奏，還有最關鍵的「律動」概念，點出品牌設計核心。展覽由品牌大使克莉絲汀史都華主演的形象短片揭開序幕，路線的構思為兩個同心圓，以過去與現在串聯三位設計師嘉柏麗香奈兒（Garielle Chanel）與卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）、現任藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）之間的對話，從香奈兒女士1929 年所創作的古董白色蕾絲裙為線索起點，作為難得一見的展品降臨台北。





▲香奈兒斜紋軟呢套裝最鮮豔的色調引領流行 。（圖／品牌提供）

展覽核心作品是維吉妮維婭設計系列中精選出的香奈兒斜紋軟呢套裝，從經典黑白到最鮮豔的色調，跨越了時代的軌跡來到眾人面前。品牌關鍵風格符碼，黑色小洋裝、蝴蝶結、黑色絲絨，展現女性剛柔並濟的多元面貌，也一一延續至今。

▲以嘉柏麗香奈兒操刀的 2.55 包款與卡爾拉格斐進一步延伸創作的 11.12 包款作為結尾 。（圖／品牌提供）

以嘉柏麗香奈兒操刀的 2.55 包款與卡爾拉格斐進一步延伸創作的 11.12 包款作為結尾，透過這代表性的菱格紋包款形塑了品牌設計宣言，展場也能再次見到品牌大使潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）和布萊德彼特（Brad Pitt）攜手重現克勞德雷路許（Claude Lelouch）電影作品《男歡女愛》（Un homme et une femme）中充滿傳奇色彩的經典橋段，寫下如詩般的不朽句點。

▲Balenciaga 夏季 24 威尼斯主題裝置的展期為一個月，14 款精選 Rodeo 包款將在威尼斯門店銷售。（圖／品牌提供）

同時，為慶祝威尼斯雙年展，BALENCIAGA 展出夏季 24 主題裝置與 RODEO 包款，在威尼斯精品店將限時展出一件裝置作品，以話題性的Rodeo 包款為主角，該包款一改Balenciaga過往極繁的設計面貌，運用煥發光澤的小牛皮，正面隔層採用開放式構造，兩側呈風琴式折疊形狀，以按扣固定，並打造些許仿舊褶紋以及縫邊，無不透露藝術總監Demna 對生活的細微致敬，更像擁有個人使用痕跡的包款。

呼應巴黎夏季 24 時裝秀，門店牆壁與試衣間門口加裝了隆重的紅色天鵝絨幕簾，通過臨街的拱形門廊向店內看去，可見這些幕簾懸掛於著名的三重標識上方，盡顯華美大氣。Balenciaga 夏季 24 威尼斯主題裝置的展期為一個月，在此期間，14 款精選 Rodeo 包款將在威尼斯門店銷售。