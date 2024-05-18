分手走不出痛苦期的5個原因　過去太美好、不甘心讓幸福越離越遠

記者陳美伶／綜合報導

分手後的痛苦是必經歷的階段。然而有時候我們常常會陷入一種「無人打擾」的狀態，讓自己無法跳脫出分手的陰影，放下一個曾經深愛的人並不容易，但並非不可能。知乎婚戀諮詢師「叢鹿」就根據以往的諮詢案例，整理出五大原因，並分享一些切實可行的解決辦法，幫助你早日走出情傷，重新找到屬於自己的幸福。

1. 沉溺於過去的美好

許多人無法放下前任，是因為過度沉溺於過去的美好回憶，不斷重溫過去的甜蜜時光，卻忽略了對方早已離去的事實，這種情況下只會拉長失戀痛苦期，建議先嘗試這些方法：將前任相關的物品收起來，避免看到後觸景傷情，並減少與前任共同朋友的聯繫，盡可能讓自己多參加社交活動，認識些新朋友，跨過那道走不出的難關。

▲放不下前任，是因為過度沉溺於過去的美好回憶。（示意圖／unsplash，下同）



2. 害怕孤獨

習慣了對方的陪伴，一旦對方離開，就會感到無所適從，害怕孤獨覺得世界只剩自己一個人了，這時候可以花更多時間陪伴家人與朋友，再來培養興趣愛好，去嘗試一直想試的活動、旅遊來豐富自己的生活，最後你該學習獨處，享受並好好珍惜一個人的時光。

3. 自卑缺乏自信

認為自己不夠好，才會失去對方，因自卑缺乏自信反而開始責怪自己，覺得自己不值得被愛，因此對一切憤恨、開始疏離，更排斥走入下一段感情，最好的辦法就是先認清自己的優點，先自我肯定才能獲得別人肯定，也不需要與他人比較，相信自己值得被愛，值得擁有更好的感情。

4.世界太小

對你來說，世界太小了，才會認定世界上只有前任最好，提升自己的眼界後，才會發現適合自己的人只是還沒出現；也別害怕就拒絕所有社交圈的邀請，許多緣分與機會其實都是踏出那一步創造而來的。

5. 不甘心

認為自己很好的人，很容易不甘心，付出了很多時間、心力，最後只得到分手的回報，明知對方是渣男渣女，卻還想要贏回對方的心，這種心態真的要不得，往往容易一錯再錯。建議放下不甘心的情緒，不要再糾結於過去，從這段感情中吸取教訓，避免在未來的感情中重蹈覆轍，當然這些情緒無法立刻排解，給自己一點時間，日子好好過，一切都會好起來的。