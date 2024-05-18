fb ig video ETtoday search mobile

分手走不出痛苦期的5個原因　過去太美好、不甘心讓幸福越離越遠

>

記者陳美伶／綜合報導

分手後的痛苦是必經歷的階段。然而有時候我們常常會陷入一種「無人打擾」的狀態，讓自己無法跳脫出分手的陰影，放下一個曾經深愛的人並不容易，但並非不可能。知乎婚戀諮詢師「叢鹿」就根據以往的諮詢案例，整理出五大原因，並分享一些切實可行的解決辦法，幫助你早日走出情傷，重新找到屬於自己的幸福。

1. 沉溺於過去的美好

許多人無法放下前任，是因為過度沉溺於過去的美好回憶，不斷重溫過去的甜蜜時光，卻忽略了對方早已離去的事實，這種情況下只會拉長失戀痛苦期，建議先嘗試這些方法：將前任相關的物品收起來，避免看到後觸景傷情，並減少與前任共同朋友的聯繫，盡可能讓自己多參加社交活動，認識些新朋友，跨過那道走不出的難關。

▲感情 、傷心 。（圖／免費圖庫unsplash）

▲放不下前任，是因為過度沉溺於過去的美好回憶。（示意圖／unsplash，下同）

2. 害怕孤獨

習慣了對方的陪伴，一旦對方離開，就會感到無所適從，害怕孤獨覺得世界只剩自己一個人了，這時候可以花更多時間陪伴家人與朋友，再來培養興趣愛好，去嘗試一直想試的活動、旅遊來豐富自己的生活，最後你該學習獨處，享受並好好珍惜一個人的時光。

3. 自卑缺乏自信

認為自己不夠好，才會失去對方，因自卑缺乏自信反而開始責怪自己，覺得自己不值得被愛，因此對一切憤恨、開始疏離，更排斥走入下一段感情，最好的辦法就是先認清自己的優點，先自我肯定才能獲得別人肯定，也不需要與他人比較，相信自己值得被愛，值得擁有更好的感情。

▲感情 、傷心 。（圖／免費圖庫unsplash）

4.世界太小

對你來說，世界太小了，才會認定世界上只有前任最好，提升自己的眼界後，才會發現適合自己的人只是還沒出現；也別害怕就拒絕所有社交圈的邀請，許多緣分與機會其實都是踏出那一步創造而來的。

5. 不甘心

認為自己很好的人，很容易不甘心，付出了很多時間、心力，最後只得到分手的回報，明知對方是渣男渣女，卻還想要贏回對方的心，這種心態真的要不得，往往容易一錯再錯。建議放下不甘心的情緒，不要再糾結於過去，從這段感情中吸取教訓，避免在未來的感情中重蹈覆轍，當然這些情緒無法立刻排解，給自己一點時間，日子好好過，一切都會好起來的。

►兩種「自戀型人格」特徵　若全中超高機率是渣男

►最容易招惹爛桃花的3大星座！Top 1對愛情缺乏理性　還被禁忌之戀吸引

關鍵字：

分手, 失戀, 感情

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

性趣缺缺有解！營養師激推「10款食物」讓愛火燃燒

性趣缺缺有解！營養師激推「10款食物」讓愛火燃燒

養成5個儲蓄小習慣　無痛存錢其實很輕鬆

養成5個儲蓄小習慣　無痛存錢其實很輕鬆

李蒨蓉傳授「回春野生眉7步驟」　畫完上半臉秒拉提

李蒨蓉傳授「回春野生眉7步驟」　畫完上半臉秒拉提

搞怪「草莓玻璃杯」倒入牛奶秒變身！喝一口美味蛋糕超有趣 金智媛「無睫毛眼妝」美貌爆擊！眼影乾淨高級、修飾輪廓感畫法必學 停止內耗7大金句　「不過度勉強自己，才是成熟的大人」 賴清德520就職典禮西裝搶先曝！台灣設計師操刀「幸運紫」領帶藏深意 Jisoo緊實腹肌見客　低調私服配60萬卡地亞鑽戒、金錶洩身價 IU同款夯鞋WRPD Runner、1906R壓軸登場！NB Grey Days灰潮新品一次看 櫻花飄落美景微縮於面盤上　Grand Seiko粉紅錶好浪漫

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面