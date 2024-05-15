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陸劇《我的阿勒泰》8金句：我喜歡你意思是我清楚地看見你

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記者鮑璿安／台北報導

陸劇《我的阿勒泰》由馬伊琍、周依然、於適領銜主演，改編自大陸當代作家李娟同名散文集中講述牧民婚姻的章節，講述了生長在阿勒泰的漢族少女李文秀（周依然飾）在大城市追求文學夢想卻屢屢碰壁，被迫回到老家與開小賣部的母親（馬伊琍飾）相依為命。在認識哈薩克少年巴太（于適 飾）之後，文秀漸漸發現了當地之美的故事，當中不少療癒人心的台詞也引起了討論。

▲▼《我的阿勒泰》 。（圖／翻攝自我的阿勒泰微博）

1. 啥叫有用？李文秀，你看看這個草原上的樹啊，草啊，有人吃有人用便叫有用，要是沒有人用，自由自在的嘛，是不是。

2. 我們怕把好衣服弄壞了嘛，再顛簸的生活，也要閃亮地過呀。

3. 我呀，我有兩個世界，除了生活，還有寫作的世界呢。

4. 所有的傳統還有文明，都是世界變革中，人類一點點摸索出來的，沒有什麼是一成不變的，只有一直變化才是不變的，現在這個時代，又是一個變化，適應新的時代，調整生活才是正經，固守舊的傳統不見得都是對的。

▲▼《我的阿勒泰》 。（圖／翻攝自我的阿勒泰微博）

5. 我喜歡這兒，不僅是因為你，也是為我自己，所以為什麼我不留下來試試呢。

6. 這深山裡的社會，看似遠離現代的文明秩序，實則有著自己的心靈約束，那種人與人相互間，人與自然之間的本能的相互需求，所進行的制約是有限的，卻也是足夠的。

7. 哈薩克文化裡，人與人之間產生友情或者愛情，是由於被看見，所以在哈薩克語中，我喜歡你意思是我清楚地看見你。

▲▼《我的阿勒泰》 。（圖／翻攝自我的阿勒泰微博）

8. 想要賺更多的錢，過更好的生活，就要來更遠的地方過更累的生活，我真的是傻的很，要把將來更好的生活，跟現在更苦更累的生活放在一起，這不就扯平了嗎？我幹嘛要來這個地方，還不如在村子裡，過不好也不壞的生活呢。

關鍵字：

陸劇, 馬伊琍, 周依然, 牧民婚姻, 療癒

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