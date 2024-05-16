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夏季必備「神級底妝」新品！韓國狂賣的BB霧光氣墊、超萌棉花糖粉撲

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▲▼ 夏日底妝新品。（圖／品牌提供）

▲想畫出精緻妝容，乾淨無暇底妝是關鍵的一步。

記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供

想擁有精緻妝容、好氣色，乾淨無瑕的底妝絕對是最基本也最關鍵的一步，底妝不服貼、卡粉斑駁或是瑕疵沒修飾好，再美的妝容都會大打折扣。近期就有幾款超強底妝新品陸續登場，像是在韓國賣翻了的Bobbi Brown「柔霧小黑盒」氣墊、日本潮模池田依來沙都被圈粉的「小顏妝前乳」，都能讓你輕鬆打造完美底妝。

▲▼ 夏日底妝新品。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 恆潤裸光水慕絲粉底，NT$2,500。

以猶如天生好膚質的清透裸肌妝感受到歡迎的恆潤裸光水慕絲粉底，能打造出近乎零妝感的薄透，含有保養級配方，注入茉莉花萃取成分，為肌膚提供完美防護，水慕斯質地一抹貼膚，增添自然亮澤，讓你擁有就像是放鬆度假時流露出的健康光采。近日更全新推出 ＃B00 及＃BO33兩款新色，滿足更細緻的選色需求。

▲▼ 夏日底妝新品。（圖／品牌提供）

▲SHISEIDO 心機彩粧3D小顏光澤乳，30g，NT$1,000。

運用獨家科技搭配清爽水潤的細緻質地，內含高光油分，並蘊含高保濕精華，塗抹後能夠智能地與「板狀珍珠粉末」均勻排亮，貼合肌膚並折射出立體光澤，讓妝容看起來充滿精緻高光，瞬間立體小臉，更結合修飾蠟黃的藍色調和校正泛紅的綠色調，能幫肌膚快速提亮，隱藏毛孔和瑕疵，為肌膚帶來自然無瑕的好氣色，連日本潮模池田依來沙一用就被圈粉，親自靠櫃掃貨。

▲▼ 夏日底妝新品。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 霧光持久氣墊粉餅，一盒＋一蕊，NT$2,400。

在韓國一上市就賣翻了的Bobbi Brown「柔霧小黑盒」霧光持久氣墊粉餅終於在台推出了！細緻輕盈的粉體，擁有高度遮瑕力又不卡粉，易於推勻、能完美貼合肌膚，一拍即可平滑肌膚紋理，搭配創新泡芙氣墊，可精準取粉，快速打造出柔霧中透著微光的完美妝感，同時具備控油保濕、遮瑕不遮光的等多重優點，絕對是今年夏日裡必備的柔霧光氣墊。

▲▼ 夏日底妝新品。（圖／品牌提供）

▲I’M MEME 我愛胖胖粉撲，NT$120。

在IG、小紅書上超夯的「棉花糖粉撲」可說是最流行的上妝工具，不用沾水又能快速完妝是許多網友熱愛的原因。I’M MEME近日就推出有著可愛草莓奶蓋色與超軟Q手感的全新「我愛胖胖粉撲」，水滴型65mm超大直徑與加厚設計，可大面積快速上妝，也可與鼻翼、眼下等細節處完美貼合，搭配密度Rubycell材質(聚氨酯海綿)，平均沾附底妝不吃粉，不用技巧就能輕鬆打造服貼均勻的底妝效果。

關鍵字：

美妝, 彩妝, 底妝, 新品, 粉底, 粉底液, 氣墊粉餅, 妝前乳, 粉撲, 香奈兒, CHANEL, Bobbi Brown, I’M MEME, SHISEIDO, 心機彩粧

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