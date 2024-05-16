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日哈根達斯全新「抹茶布朗尼冰淇淋」！苦味混合茶香超誘人成話題甜點

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記者鮑璿安／綜合報導

炎炎夏日來一口冰淇淋最消暑，最近日本Haagen-Dazs 哈根達斯帶來新品「抹茶布朗尼冰淇淋」，簡直是造福廣大抹茶控，在濃郁的抹茶基礎上加入強調苦味的布朗尼，非常完美中和出療癒滋味，讓人吃一口就愛上了。

▲▼ 日哈根達斯全新「抹茶布朗尼冰淇淋」 。（圖／翻攝自官網）

▲▼ 日哈根達斯全新「抹茶布朗尼冰淇淋」 。（圖／翻攝自官網）

▲日本哈根達斯全新「抹茶布朗尼冰淇淋」 。（圖／翻攝自官網）

日本哈根達斯的新迷你杯「抹茶布朗尼」冰淇淋（抹茶&ブラウニー），在2024年5月7日全新推出，作為期間限定商品擁有高話題性。大家或許都吃過哈根達斯的抹茶口味，鮮綠色澤非常具有茶味香氣，這次則強調加入了帶有可可味、口感綿密濃郁的布朗尼巧克力蛋糕，以小塊方式混合入抹茶冰淇淋基底，略帶苦味中和之下，從而帶出抹茶優雅的味道，可以說是完全不膩口的絕配組合，也難怪一登場就受到了好評，若是正好在日本的民眾，不妨試試看。

▲▼日本星巴克 。（圖／翻攝自官網）

▲日本星巴克5月8日開賣的「草莓星冰樂」 。（圖／翻攝自官網）

同時，在今年5月8日開賣的日本星巴克「草莓星冰樂」（スターバックス ストロベリー フラペチーノ）營造出酸甜草莓與牛奶的絕妙和諧，淋上星巴克原創的草莓醬並加入牛奶和濃稠可口的生奶油，因此味道不會過於膩口，擁有果醬達到平衡，反而非常清爽，預計販售至今年9月3日（二）。

關鍵字：

冰淇淋, 抹茶, 哈根達斯, 日本, 甜點

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