A.P.C. x JJJJound質感聯手！打造夏日度假飯店、印花彩蛋超可愛

記者鮑璿安／台北報導

法國簡約品牌A.P.C.在今年2024登台後，一直是時尚界關注焦點，品牌趁著熱度帶來了與加拿大品牌 JJJJound 合作系列，繼 2020 年春夏後雙方再度攜手，推出以度假為靈感的膠囊系列。





▲A.P.C. JJJJound 系列。（圖／品牌提供、Photographer: Justin Chung）

A.P.C. JJJJound 系列重新探討了男士夏日衣櫥的必備裝束，首個主題「Vacation Essentials」將實穿性放在首位，涵蓋短袖襯衫、領巾到短褲或泳褲的整體造型，以純粹的深色海軍藍搭配低調的 A.P.C. JJJJound 徽標，展現簡約雋永的時尚態度。 材質上更採用義大利製的有機棉與亞麻混紡面料，呈現夏日慵懶情感，泳褲則以 100%再生尼龍打造，呼應兩大品牌向來堅持的環保態度與企業責任，表面則帶有皺褶浮雕效果，優雅精緻。





▲印有「Hôtel Souvenirs」的連帽運動衫、T 恤、棒球帽、托特包和鑰匙圈，結合雙方聯名標誌。（圖／品牌提供、Photographer: Justin Chung）

另一大主題Hotel Merchandise相對活潑繽紛起來，印有「Hôtel Souvenirs」的連帽運動衫、T 恤、棒球帽、托特包和鑰匙圈，結合雙方聯名標誌，更驚喜藏入印花圖騰，將精美飯店座落於蒼鬱小島上的意向完美印製其中，此外更有小彩蛋，印花上的電話號碼是真實有效的，時尚迷可以打電話到這裡並留言，講述你最美好的度假回憶與心情。





▲ISSEY MIYAKE × New Balance首度聯名MT10慢跑鞋。（圖／品牌提供）

另一大話題聯名，ISSEY MIYAKE 與 New Balance首度合作，由設計師近藤悟史 (Satoshi Kondo) 操刀設計，將品牌「以身體著衣」為出發點貫徹到New Balance 經典的MT10慢跑鞋之中，揉合身體的力量感與赤腳行走的概念，打造出今夏必入手的經典鞋款。鞋款外觀呈現輕盈空氣感，並注入ISSEY MIYAKE對日系美學的解讀，均勻的單色調形塑出天然質感，一次帶來白、黑、藍綠三色，採用輕盈透氣的網眼布與柔軟優質皮革，並配有細繩狀鞋帶，平衡了極簡主義設計和功能性。