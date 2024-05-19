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《少年的漂浪旅程》點亮黑暗　帶來希望的良善之光

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文／女子學

這是一個跨越非洲到歐洲的故事，也是一個男孩蛻變為男人的心境轉化旅程。

取材自數個真實案例，更是協作編劇馬馬杜的人生經歷的《少年的漂浪旅程》（Io Capitano），講述天真少年賽杜（賽杜薩爾飾）為了讓家人過上更好的生活，又能一展音樂才華，在表哥穆薩（穆斯塔法法爾飾）的鼓吹下，不顧母親的反對，兩人從非洲塞內加爾啟程，想前往歐洲，但等待他們的卻是無法想像的重重危機。

▲取材自數個真實案例的《少年的漂浪旅程》。（圖／鴻聯國際提供，下同）

移民議題，為了生存的無聲悲歌

關於人蛇集團、偷渡客的新聞裡，我們看見了世上有些人為了尋求更好的生活，甚至僅僅是為了能生存下去，他們不惜一切代價，遠離家鄉，但最終卻成了無法挽回的悲歌。

「我希望捕捉我們在移民主題的電影中很少看到的東西──那就是移民在到達目的地之前的旅程。」相對於新聞呈現的已是悲劇結果，義大利名導馬泰歐賈洛尼在《少年的漂浪旅程》想探討的是移民遷徒過程中，不曾被看見的挑戰和危險，還有比環境更為險惡的人心帶給他們的恐懼與痛苦。

馬泰歐賈洛尼深入訪談多名非洲青年，將他們的經歷編織成《少年的漂浪旅程》，透過雕琢每處細節來增添說服力，更細膩呈現人與人之間的情感流動。而在寫實畫面裡，馬泰歐賈洛尼還以擅長的魔幻手法，稍稍淡化了現實的殘酷，但也反映出了移民問題──為何非洲青年必須冒險尋求新生活的不公現狀。

在這段旅程，賽杜看見了人類的渺小，即使想拚上一拚，仍無法與天爭，只能看著生命在眼前流逝，那一刻，少年不再天真，有的只是懷著愧疚努力地活著。但「天助自助者，自助人恆助之。」賽杜的善良讓他想盡力地拯救他人，也是這樣的信念為他帶來一線生機。

《少年的漂浪旅程》中展現了「人是一瞬間長大的」。賽杜歷經生死，扛下無比沉重的責任，而在卸下重任的那刻，他知道自己再也回不去當初的天真，夢想也被藏進了內心某處，能不能實現我們不得而知，但面對現實的堅毅，將帶他走向自己的未來。

《少年的漂浪旅程》中，雖然有毫無人性的剝削對待，以及種種不忍卒睹的片段，但也不時出現令人發噱之處。或許這也在告訴我們，現實有時看似絕望，但某些雞毛蒜皮的小事卻能帶來希望。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 電影, 少年的漂浪旅程

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