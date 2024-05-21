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精品化妝包經典耐用！CELINE手拿好時髦、Hermès比想像中更好入手

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文／LOOKin

精品品牌推出的化妝包總是擁有十分醒目的識別元素，LV、Dior、CHANEL化妝包更是經典耐用！Hermès的收納包內斂低調、價位比想像中更好入手，小巧精緻的設計讓每日化妝、旅行時都擁有滿滿儀式感，選擇老花帆布材質則可以將使用年限拉長唷！

Hermès

▲精品化妝包 。（圖／翻攝自官網）

▲（左）Hermès Echappee收納包，NT$18,000、（右）Hermès Evasion收納包，NT$23,200。（圖／HERMES）

Hermès這兩款收納包以粉彩色調柔和詮釋，展現內斂低調卻十足優雅的搶眼風格，此系列化妝包為收納Hermès美妝品特別設計，包括唇膏、指甲油、刷具和唇線筆都能從容攜帶，打造精緻度假風格。

LOUIS VUITTON

▲精品化妝包 。（圖／翻攝自官網）

▲（左）LOUIS VUITTON化妝包PM，NT$18,200、LOUIS VUITTON Pochette Cosmétique PM，NT$27,800。（右）。（圖／LOUIS VUITTON）

LOUIS VUITTON的兩款經典化妝包分別以品牌Monogram老花圖騰與Monogram Empreinte壓花皮革製造，基本款化妝包沉穩內斂，另一款則以放大版的對比色Monogram印花圖案呈現，在外型與實用性上皆十分完美，精緻細節如LV鐫刻標誌拉鏈頭則添上品牌奢華氣息。

DIOR

▲精品化妝包 。（圖／翻攝自官網）

▲DIOR 30 Montaigne Aphrodite 手拿包，NT$27,000。（圖／DIOR）

這款30 Montaigne Aphrodite手拿包結合優雅元素與雋永氣質，以藍色緹花精心製作，飾有品牌最為經典的Dior Oblique圖案，正面CD標誌更是獨具識別氣息，可收納美妝品或其他隨身小物，堅韌耐磨的Oblique緹花耐用度無庸置疑。

▲精品化妝包 。（圖／翻攝自官網）

▲小碼Dior Caro輕型小袋，NT$26,500。（圖／DIOR）

Dior Caro輕型小袋將品牌優雅氣息完美彰顯，以Cannage經典藤格紋圖案縫線搭配沙色柔軟小牛皮製成，手感溫潤精緻方便攜帶，款式十足具識別性。

▲精品化妝包 。（圖／翻攝自官網）

▲Dior化妝袋，NT$29,000。（圖／DIOR）

在2024年春季全新推出的這款化妝袋十足醒目別緻！採用米色和黑色放大Dior Oblique緹花設計，正面同時裝飾了Dior標誌時髦又有個性，袋身設計十分寬敞、側面採用按釦設計，是日常旅行時最具品味的隨身配件。

CHANEL

▲精品化妝包 。（圖／翻攝自官網）

▲香奈兒小型手拿包，NT$38,200。（圖／CHANEL）

這款造型精緻的手拿包以柔嫩粉紫色搭配珍珠包裹的雙C標誌，內裡更使用同色調圓點相互輝映，縈繞春夏氣息且視覺復古又柔和，令人傾心不已。

CELINE

▲精品化妝包 。（圖／翻攝自官網）

▲CELINE標誌印花牛皮革小型化妝袋，NT$13,000。（圖／CELINE）

▲精品化妝包 。（圖／翻攝自官網）

▲CELINE亮面牛皮革小型盥洗包，NT$23,000。（圖／CELINE）

以經典凱旋門印花標誌搭配皮革拼接，這款小化妝包囊括了CELINE最具識別的時髦元素，也足以裝進日常美妝用品；小型盥洗包則容量配置十足貼心，除了盥洗沐浴用品之外，牙刷、除毛刀等物品也能輕鬆攜帶。

LOEWE

▲精品化妝包 。（圖／翻攝自官網）

▲LOEWE Oblong pouch in Anagram，NT$21,000。（圖／LOEWE）

以LOEWE最經典的Anagram緹花拼貼小牛皮品牌標誌，質感精緻細膩，可以當作手拿包使用、也能當作日常化妝包，包款每一絲細節都可嗅見品牌精湛工藝痕跡，是十分值得收藏的溫潤作品。

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin, 化妝包, 精品, LV, Dior, CHANEL

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