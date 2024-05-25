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男女生4大臉型「墨鏡」命定款式挑選重點　想修飾小臉必知

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文／LOOKin

其實無論春夏秋冬哪個季節，墨鏡在現代人的生活中，已經不單是抵禦陽光、紫外線的工具，更多的是日常搭配的時尚單品，不管是騎車、開車或外出逛街、踏青或旅遊等都能隨心配戴，且透過配件的精心搭配能將全身的造型營造得更加完整且時髦、顯現潮流感，不過太陽眼鏡不似精緻小巧的飾品，要怎麼挑選適合自己的款式非常重要，想修飾小臉必知！4大臉型Ｘ墨鏡挑選，圓臉、方臉、長臉命定款式推薦，最適合男女生的太陽眼鏡這樣買！

1.圓臉型挑選重點＆款式推薦

圓臉的人整體臉部線條不明顯、輪廓圓潤豐滿且柔和，建議以「增加稜角、線條感」為原則來挑選墨鏡配戴修飾圓臉，因為明顯的線條與框架可讓臉型變得更加立體、有稜角感，進而去破壞臉部視覺面積，達到拉長或內縮輪廓的錯覺、調整澎潤感。

推薦適合墨鏡款式：方框、長框或角度明顯的款式，如波士頓款式墨鏡、貓眼款式。

建議避免墨鏡款式：圓框、大片圓型鏡片的款式。

▲時尚墨鏡 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲（左）CELINE 醋酸纖維TRIOMPHE XL 01太陽眼鏡，NT$17,450、（右）BLUE ELEPHANT VAINT black墨鏡 。（圖／CELINE、BLUE ELEPHANT）

2.方臉型挑選重點＆款式推薦

方臉的人屬於臉部上下寬度都差不多、下顎曲線明顯且擁有額頭與顴骨，建議利用「圓弧線條」來柔化臉部線條和稜角，以及較剛硬俐落的輪廓感，不只能讓臉型拉長或有小臉效果，更能讓整體視覺感受更加柔和，不過同時也建議不要挑選超過臉部三分之一面積的款式，較不會讓臉顯大喔！

推薦適合墨鏡款式：橢圓框、圓型細框或有造型曲線感的款式，如飛行員墨鏡。

建議避免墨鏡款式：方框、長框等稜角明顯的款式。

▲時尚墨鏡 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲CELINE 金屬02金屬鏡框太陽眼鏡，NT$14,700；（右）Gentle Monster New Born 01墨鏡，NT$8,400。（圖／CELINE、Gentle Monster）

3.橢圓型臉挑選重點＆款式推薦

若你是橢圓型臉，那真的是太幸運了！又稱為鵝蛋臉的完美臉型，整體臉部比例勻稱、圓潤感與稜角線條兼具，基本上什麼樣款式的墨鏡都能駕馭沒問題，只要在眼鏡大小上挑選適合自己臉部面積的尺寸就可以了，推薦能多嘗試各種特殊造型的墨鏡，尤其是現在潮流款式都能輕鬆上臉！

推薦適合墨鏡款式：各種款式基本上都適合。

建議避免墨鏡款式：面積尺寸過大的款式。

▲時尚墨鏡 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲（左）Saint Laurent SL M94墨鏡，NT$16,700、（右）BLUE ELEPHANT ROAN ivory墨鏡。（圖／Saint Laurent、BLUE ELEPHANT）

4.長臉型挑選重點＆款式推薦

長型臉的人擁有上下較長、兩側較窄的臉型比例，同時顴骨也通常較為突出明顯，建議以「調和立體感與比例」來選擇配戴的墨鏡款式，推薦入手圓潤感鏡框、大鏡框的墨鏡款式，不只能修飾顯眼的顴骨，也能透過大面積的鏡面來縮短臉部長度比例，同時也讓線條更加柔和、流暢。

推薦適合墨鏡款式：圓框、橢圓框或帶有弧形線條的款式和大鏡框的款式。

建議避免墨鏡款式： 方框、長框等稜角明顯、方正的款式。

▲時尚墨鏡 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲（左）CELINE 金屬S003貓眼型太陽眼鏡，NT$15,500、（右）GUCCI 低鼻梁架貼合設計圓形鏡框太陽眼鏡，￥4,000。（圖／CELINE、GUCCI）

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin, 墨鏡, 精品, 臉型

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