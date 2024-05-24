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日本熱賣行李箱淺藍新色超美！小宅族最愛懶骨頭沙發

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文／LOOKin

MUJI無印良品近期發表了即將推出的春夏新品預告，在這波新品中，除了超人氣銷售王「四輪硬殼拉桿箱」粉嫩的夢幻新色驚喜現身外，無印迷最愛逛的生活雜貨、美妝品也有新系列登場，商品將自3月起陸續開賣，讓人超級期待

四輪硬殼止滑拉桿箱系列

超人氣的無印良品行李箱，尺寸規格十分豐富，當中包含20L、36L、75L、和105L。在素材選用上，四輪硬殼止滑拉桿箱箱體為聚碳酸酯製成，堅韌不易損壞，內層則是使用回收桶裝水瓶製成的再生聚碳酸酯，降低二氧化碳排放的同時也愛護環境。雙輪式實心構造的輪子，具備按壓式止滑鎖功能。這次的新色將自3月～6月陸續推出，包含白色、灰色、淺粉、淺黃、淺藍及卡其綠，其中淺粉、淺黃、淺藍將在松高與大立門市獨家販售。

▲無印 。（圖／品牌提供）

▲無印良品行李箱新色超美。（圖／Muji，下同）

懶骨頭沙發

小宅族最愛的懶骨頭沙發推出了芥黃、卡其與莓果紅等可愛的春夏新色！伸縮素材部分使用耐久性、伸縮性佳的聚酯纖維材質，內裡填充的超微粒泡棉展現獨特的坐臥感，擺放在家中，空間氛圍立刻活潑愉悅了起來。

▲無印 。（圖／品牌提供）

空氣循環風扇／擺頭型

葉片可簡單拆卸清潔，擺頭變化軌道等同球型運轉360度，擴大送風範圍，前端設有香氛盒可依照喜好滴入精油，精油可隨風吹出陣陣芳香！

▲無印 。（圖／品牌提供）

磁吸式無線充電器

為支援緊急充電需求並滿足輕便好攜帶的體積，今年新開發5,000mAH的行動電源，磁吸式設計可直接吸附手機，不需額外使用線材，使用更方便。

▲無印 。（圖／品牌提供）

自由組合收納包，6月開賣

採用PU材質，手感柔軟舒適，不易沾水。包身附有扣環，可搭配掛繩組合不同的收納包外出使用。這次新增3款收納包，並提供綠色款式為期間限定色販售。

▲無印 。（圖／品牌提供）

手機掛繩，6月開賣

新推出的手機掛繩分為背帶式和腕帶式，並包含四種顏色：深灰、黑、綠及橘色，色調也可互相自由組合包搭配。

▲無印 。（圖／品牌提供）

可替換刷頭的牙刷，7月開賣

可替換刷頭的牙刷共有三種不同的刷頭：包含局部清潔、一般刷頭和寬刷頭，每款刷頭再區分為一般刷毛和柔軟刷毛。握把則提供白色、灰色、藍色和黃色，方便識別。若需汰換只需更換刷頭而不需更換握把，減少塑膠製品的消耗。

▲無印 。（圖／品牌提供）

原液系列

四款原液分別為：原液／LIPIDURE®、原液／桑白皮、原液／蛋白多醣與原液／米糠，該系列由台灣企劃，日本製造，以成分單純為主軸進行開發，適合在化妝水後進行重點式保養。

▲無印 。（圖／品牌提供）

米糠發酵臉部保養系列，6月開賣

由台灣企劃，日本製造的保養系列，強調針對台灣氣候設計的臉部保養系列，適合30歲以上的輕熟齡肌膚，將一般保養品成分中的水，改以米糠發酵的發酵液取代，吸收速度更快，調理肌膚乾燥、提升彈潤度，後續也會有導入美容液、化妝水、精華液、乳液與乳霜等品項。

▲無印 。（圖／品牌提供）

可吊掛芬香石

可吊掛的芬香石可依照自己喜歡的味道滴上精油或芬香油，除了適合作為衣櫃香氛外，也可以當作車內香氛使用。

▲無印 。（圖／品牌提供）

延伸閱讀

從日本紅到台灣！無印良品冰淇淋必吃口味盤點：焙茶、洛神花蜜餞、紅玉紅茶巧克力、芋頭口味新登場

日本也賣爆！無印良品「出國旅行」TOP5好物推薦！行李箱賣到架空、盥洗收納包是神品

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin, 無印良品, 行李箱, 懶骨頭, 手機殼

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