《背著善宰跑》金惠奫無害甜美私服　碎花、牛仔褲都是愛用單品

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近日熱度大漲的韓劇《背著善宰跑》女主角金惠奫，私服穿搭無害又甜美，而且沒有太高門檻還非常好上手，本篇帶大家一起偷學金惠奫的私服穿搭公式。

由邊佑錫、金惠奫合作出演的韓劇《背著善宰跑》，近期熱度逐漸攀升，奇幻的穿越劇情讓觀眾感受青澀時期酸酸甜甜的愛情，而女主角金惠奫也因為在劇中充滿感情的表情演技受到觀眾好評，私底下的她穿著兼具可愛又無害的親切風格，而且沒有太大難度很好上手！

金惠奫私服穿搭

1.活用條紋元素

金惠奫私底下特別擅長活用橫條紋元素，這也是許多女生非常熟悉的穿搭單品，不管是粉嫩色系還是黑白色系都能看到在金惠奫的私服中出現，有時候金惠奫會在條紋上衣內裡加件襯衫，或者是在外層穿件外套，都能夠很好的增加層次感。

▲金惠奫私服穿搭兼具可愛又無害的親切風格。（圖／IG@hye_yoon1110，下同）

2.可愛甜美風格

除了適合日常的橫條紋穿搭之外，金惠奫在帶點甜美的學院風氣穿搭上也蠻常見，比如說荷葉邊的領子和公主袖的上衣或者是蝴蝶結領帶與荷葉邊袖口，都是為穿搭加入甜美元素的重要細節，同時也可以學習金惠奫將可愛裝風格的上衣搭配中性感的單品，讓整體搭配乖巧卻不會顯得幼稚。

3.經典黑白配色

金惠奫在黑白顏色搭配上很有一手，她會將黑白花紋的單品與黑色衣服做搭配。比如說黑白花紋上衣搭配百褶長裙顯得優雅，而黑白碎花洋裝搭上黑色絨毛外套讓金惠奫看起來帥氣不羈。

4.甜美的碎花洋裝

在春夏期間非常受歡迎的碎花洋裝也是金惠奫鍾愛的服裝類型之一，不過在色系的選擇上，都是以粉藍色、深綠等柔和的顏色穿搭，這樣在視覺上就不會太繁複搶眼，反而有柔美的女性氛圍。

5.日常休閒感

除了以上幾個穿搭重點之外，其實金惠奫在休閒感的風格上也很亮眼，無論是穿有點優雅的毛呢外套，或是基本款的短袖T恤、背心都能自由地展現不同風貌，只要搭配上短褲或牛仔褲就很適合夏天。

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