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最萌「貓咪OK繃」捨不得撕下！毛絨觸感、5色花紋可愛破表

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記者鮑璿安／綜合報導

使用OK繃來處理傷口原本是一件再普通不過的事情，然而日本設計師創意打造出一款「毛茸茸貓咪 OK 繃」，不僅可以貼合傷口，柔軟觸感與貓咪的仿真外觀，簡直讓人貼上就不想要撕下來，瞬間多了可愛氛圍，引發網友熱議表示：「沒受傷也想貼」、「敲碗實體化」。

▲▼ OK 繃 。（圖／翻攝自推特）

▲▼ OK 繃 。（圖／翻攝自推特）

▲設計師「dakerosa1」日前在推特上發表最新創意作品「毛茸茸貓咪 OK 繃」 。（圖／翻攝自推特）

設計師「dakerosa1」日前在推特上發表最新創意作品「毛茸茸貓咪 OK 繃」，以貓咪為靈感將細細長長的OK繃處理成「毛毛蟲」的模樣，進而點綴上虎斑貓、白貓、灰貓等鮮明花紋，使OK繃擁有圓圓的大眼睛和柔軟的毛觸感，從小細節都能體現設計師的用心。

如此一來這樣貼合在傷口上，瞬間多了可愛氛圍，好像縮小版貓咪趴在身上安撫你，帶來心靈上的療癒。這原本只是設計師的初步創意發想，沒想到獲得超過10萬讚數，也讓設計師表示要努力將其商品化。

關鍵字：

設計, 創意, 貓咪, OK繃, 傷口

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