一聞療癒舒心！夏季香氛洗沐盤點　讓人沉浸在沐浴時光

▲香氛洗沐讓日常清潔變成一種享受。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

天氣悶熱到受不了，回家第一件事情就是洗個舒服的澡來抹去一天的汗水，盤點香氛洗沐產品，沐浴同時擁有舒服清香，連心情都療癒了！

▲Maison Margiela 航行物語沐浴乳，200ml，1,350元。

夏季沁涼水生調，沐浴乳馥郁芬芳的綿密泡沫能輕柔地擁抱肌膚，讓人沉浸在愉悅的沐浴時光，同時帶來海洋般清新振奮的氣息。

▲LOEWE 麻草香氛皂，290g，2,000元。

草本植物芳香，靈感來自古希臘與羅馬，當時的人們用有治癒效果的植物萃取精華來沐浴。含有紅藻去角質顆粒和乳油木果油，維持肌膚光滑和保濕。

▲Diptyque 肌膚之華潔膚露，200ml，1,650元。

麝香的氣味彷若情人身上纏綿而細緻的氣息，柔和而酥軟，讓你時時散發低調奢華的性感氣息。

▲EX NIHILO 聖多諾黑352沐浴露，360ml，2,400元。

木質柑橘香氣。溫和潔淨的同時散發清新橙花香氣，令人立即沈醉，像是踩著充滿朝氣的步伐，穿越過春日早晨的杜樂麗花園。

▲VERSO N°10 水楊酸嫩膚沐浴油，300ml，1,950元。

為易有角質堆積及體痘膚質打造，結合1%水楊酸與燕麥萃取，溫和掃除代謝同時以輕質油滋潤肌膚，養成滑嫩美體。