新光三越端午伴手禮風月堂賣破千盒　京站祭全品回饋最高2%

▲新光三越公布端午伴手禮熱銷商品。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

端午節即將在下月登場，應景的節慶禮品也開始動起來，新光三越日前針對旗下2024年端午節商品公布熱銷伴手禮排名，提供消費者參考選購，包括一周熱銷千組的國宴主廚粽禮組合、日本神戶風月堂的「岩鹽風味法蘭酥」、微熱山丘等都榜上有名。京站則祭出導購優惠，最高全品直接折扣2%。

新光三越日前開賣旗下端午節伴手禮選品，近期公佈熱銷榜單，國宴主廚監製粽禮短短一周就熱銷逾千組，奪得粽類禮品銷售冠軍，這款獨家粽禮由三位國宴主廚聯手打造，運用經典手法製作，口味傳統中帶有創新元素。另匯集台南老字號小吃的「府城豐味饗宴組」則以800組奪下亞軍。

除了粽類商品，來自日本的知名品牌伴手禮也很暢銷，百年老店神戶風月堂的「岩鹽風味法蘭酥禮盒」以近千盒高銷量奪冠，首度登台的本高砂屋法蘭酥、獨家開賣的金澤萬久金箔蜂蜜蛋糕等也成為明星商品，去年造成搶購的Butters奶油蛋糕，今年憑藉優異人氣再次熱賣完售。

▲日本攝影師蜷川實花的限量卡友禮。

台灣本土伴手禮品牌同樣表現亮眼，包括知名鳳梨酥品牌微熱山丘、雲林老餅舖開璽貴妃的荔枝酥、南投小農鮮果製作的手工餅乾等，皆有不錯的銷量成績。新光三越表示，於5／24前至新光三越各店或線上購物，單筆消費滿2,000元，即可獲得日本攝影師蜷川實花的限量卡友禮。

▲復興客棧剝皮辣椒香腸粽。

京站時尚廣場針對端午節，也推出「粽夏食光」端午特別企劃，線下以及線上Qonline即起至6／10期間，使用shopback導購回饋2%，使用Line購物導購則回饋0.5%全品優惠，館內也備貨萬顆南、北、素食端午粽精選8家名店，包括信維市場湖州粽「四喜肉粽」、屏東華得水產海鮮肉粽、遠東香格里拉飯店醉月四喜禮盒、南門市場老林記、大稻埕新臺復興客棧等。