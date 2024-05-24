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金智媛「百貨女王」低調秀全身精品　5大穿衣法則顛覆財閥千金印象

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文／美人圈

韓劇《淚之女王》迎來大結局，不論這個Ending是否如你預期般，但從劇情締造的高收視率和討論度，都不可否認它的成功！金智媛所飾演的百貨老闆「洪海仁」在造型上也有別於過去韓劇裡的有錢人，雖然全身上下都被精品大牌承包，但卻不會給人過於炫富的討厭印象，這種低調又默默彰顯出超狂財力的穿搭才是真厲害。本篇汲取《淚之女王》金智媛五大財閥穿衣法則，來看看她是如何做到每次現身都自帶從容不迫的優雅？

▲金智媛 。（圖／翻攝自IG）

▲《淚之女王》締造高收視率和討論度。（圖／IG@tvn_drama，下同）

《淚之女王》金智媛穿衣法則

1：不過分強調Logo，低調再低調

許多影視劇總是以鑽石、皮草、全身堆疊LOGO印花來塑造有錢人形象，但其實「真」富豪是不搞這一套庸俗標配！像《淚之女王》金智媛在劇中反而傾向以簡單、俐落的成套套裝來彰顯自己的氣勢，一套成型的set不僅輕鬆省去每天在衣櫃前想搭配的時間，透過同色系但不同面料材質去堆疊，或是選擇鮮豔花色和帶有小裝飾物，如珍珠的款式，都能大大增添衣著層次感。

▲金智媛 。（圖／翻攝自IG）

▲金智媛 。（圖／翻攝自IG）

2：黑白灰搭配最高級

黑色、白色和灰色屬於中性色，怎麼搭配都不擔心出錯，簡約又散發出沉穩內斂感，金智媛在劇中也頻繁上身！此外，色彩越簡單更能營造出高級感，務必保持身上配色不超過3種，才不會給人重點太多、花裡胡哨的感覺。

▲金智媛 。（圖／翻攝自IG）

▲黑白灰屬於中性色，怎麼搭配都不擔心出錯。（圖／IG@tvn_drama、Netflix）

3：注重材質和剪裁

想要看上去貴氣滿分，一大關鍵重點就是衣服的材質！不難發現金智媛在《淚之女王》中都儘量選擇薄款的單品，包含絲綢襯衫、針織洋裝等，不但能讓氣質加乘，微微透膚自帶性感撩人氛圍，穿著起來還十分舒適，正式、休閒場合都很適合。此外，金智媛也會挑選較為合身但不過度緊身的剪裁，修身又顯瘦，整個人看上去更高雅。

▲金智媛 。（圖／翻攝自IG）

▲衣服材質是看上去高雅貴氣的關鍵。（圖／IG@tvn_drama、Netflix）

4：西裝外套一年四季都百搭

「西裝外套」絕對是所有打拼女強人的衣櫃必備單品，刻意誇大肩膀線條輪廓的墊肩設計不但能讓腰部線條看上去更纖細，還展現滿滿氣勢，一登場就碾壓全場！且西裝外套近年設計也不侷限於只能在辦公場合穿，像金智媛同款亮黃色毛呢西裝外套就很有減齡活力氣息，日常休閒穿也無違和。

 ▲金智媛 。（圖／翻攝自IG）

▲西裝外套衣櫃必備。（圖／IG@tvn_drama、Netflix）

5：小小飾品立大功

都說魔鬼藏在細節裡，可別看金智媛平時在《淚之女王》穿搭都偏低調、顏色也大走暗色系，她會適時以珠寶、腕錶做小點綴，尤其是可以顯臉小的耳環出鏡率之高，一配戴上身造型感瞬間升級，貴氣度超標！不論是寶格麗Serpenti靈蛇系列耳環、Cartier Clash De Cartier系列耳環、Tiffany & Co. HardWear系列耳環、Damiani Belle Epoque Reel系列耳環、Qeelin Petite Wulu系列耳環等，每一款都奢華高貴，小小一個直接彰顯出超凡品味。

▲金智媛 。（圖／翻攝自IG）

▲金智媛在劇中配戴Qeelin Petite Wulu系列耳環。（圖／Qeelin）

▲金智媛 。（圖／翻攝自IG）

▲（左）Cartier Clash De Cartier系列耳環、（右）Damiani Belle Epoque Reel系列耳環。（圖／Cartier、Damiani、IG@tvn_drama）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 淚之女王, 金智媛, 穿搭

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